MinTIC puso ‘freno de mano’ al proyecto de fibra óptica para la Amazonía por estas razones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sacó del aire uno de los proyectos de infraestructura digital más ambiciosos y costosos proyectados para el sur del país.
Se trata de la licitación FTIC-LP-001-2026, la cual buscaba tender una red de cable de fibra óptica en el departamento del Putumayo para conectar a las comunidades más aisladas de la Amazonía colombiana.
La decisión, impulsada directamente por la ministra de la cartera, Alexandra Falla, frena un proceso que contemplaba tanto la construcción de la obra como su interventoría, cuyo valor estimado alcanzaba la cifra de 1,14 billones de pesos.
El origen de la cancelación radica principalmente en los números. Cuando la iniciativa fue concebida y aprobada en el documento CONPES 4167 de 2025, su costo inicial se estimó en 683.000 millones de pesos.