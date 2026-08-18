MinTIC puso ‘freno de mano’ al proyecto de fibra óptica para la Amazonía por estas razones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sacó del aire uno de los proyectos de infraestructura digital más ambiciosos y costosos proyectados para el sur del país. Se trata de la licitación FTIC-LP-001-2026, la cual buscaba tender una red de cable de fibra óptica en el departamento del Putumayo para conectar a las comunidades más aisladas de la Amazonía colombiana. La decisión, impulsada directamente por la ministra de la cartera, Alexandra Falla, frena un proceso que contemplaba tanto la construcción de la obra como su interventoría, cuyo valor estimado alcanzaba la cifra de 1,14 billones de pesos. El origen de la cancelación radica principalmente en los números. Cuando la iniciativa fue concebida y aprobada en el documento CONPES 4167 de 2025, su costo inicial se estimó en 683.000 millones de pesos.

Sin embargo, en cuestión de meses el panorama cambió drásticamente. Para este 2026, un nuevo ajuste formalizado en el CONPES 4195 incrementó el valor del proyecto en un 67,1 %, elevando la cifra final a más de 1,14 billones, cuyas vigencias futuras apenas se habían avalado el pasado 4 de agosto. Este vertiginoso aumento encendió las alarmas en el despacho ministerial desde la llegada de la nueva jefa de la cartera. Tras asumir el cargo, la ministra Alexandra Falla conformó un equipo especializado de expertos jurídicos, financieros y técnicos para revisar en profundidad la licitación y evaluar si existían garantías reales para su continuidad.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El diagnóstico del análisis fue determinante al identificar serias incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que representaban un alto riesgo para la iniciativa. Entre las principales alertas se señalaron posibles trabas técnicas y ambientales asociadas al terreno, además de serias dudas sobre la capacidad del proyecto para garantizar una cobertura de internet efectiva en el territorio. Ante este escenario, la cartera concluyó que la importancia de llevar conectividad a las regiones apartadas de la Amazonía no era justificación suficiente para avanzar con un proyecto propenso a enfrentar fallas durante su ejecución o a no entregar los resultados esperados. Tras esto, el Gobierno prefirió desistir formalmente del proceso antes de comprometer recursos públicos masivos en una obra con alta probabilidad de convertirse en un problema operativo y presupuestal.

Esta importante decisión administrativa se produjo además en un contexto de alta exigencia para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La revisión del contrato se adelantó de manera paralela a las labores de emergencia que el ministerio ha tenido que coordinar para restablecer las comunicaciones en las regiones afectadas por el reciente terremoto del pasado 10 de agosto, evento que reconfiguró las prioridades inmediatas de la cartera. Con la cancelación definitiva de la licitación FTIC-LP-001-2026, el Gobierno deja sin efecto el millonario proceso bajo la premisa de exigir mayor rigor técnico y financiero en las grandes inversiones del Estado. Lea también: María Consuelo Araújo, la misma que ablandó la relación de Uribe con Chávez, se encargará ahora de Trump Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: