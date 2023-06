Es claro que con el caso del coronel Dávila, Del Río actuó precipitadamente, instalando en Twitter e Instagram una versión rápida de los hechos, implantando lo que podría llamarse una verdad jurídica: “El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”.

Cinco días después, cuando se conoció del pago de los 50 millones de pesos que le pagó el coronel Dávila para su defensa, el abogado aceptó que se trató de una conjetura rápida, pues no hay congruencia en que un hombre que planea su defensa jurídica, y que paga por ella, también planee su suicidio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en Colombia desde el Caso Colmenares —en Estados Unidos desde el caso O.J. Simpson— , los juicios no solo son un puesta en escena de los tribunales, también son un pulso mediático que desde medios y redes instala versiones y presiones.

Los trinos no son azarosos en épocas de abogados influencers —periodistas influencers, políticos influencers—. Entre las últimas ideas que dejó el sociólogo polonés Zygmunt Bauman está esa de que las redes sociales no una comunidad, son una relación cerrada en la que las personas hablamos en el círculo cerrado de nuestras ideas, de nuestros prejuicios. Así, el que trina no busca diálogo sino un megáfono, instalar una verdad. Aplica, en este caso, a derecha y a izquierda.

La historia del abogado Del Río es casi de inspiración. Es barranquillero, su padre trabajó en el sector público y tuvo varios amigos políticos que le ayudaron a instalarse en puestos de diferentes alcaldías; estudió Derecho en la Universidad de la Costa, y según ha contado, tuvo trabajar en call centers para costearse los semestres. Luego se hizo aeromozo, ayudado por sus maneras refinadas, su estatura y su figura. Después de graduarse viajó a Bogotá, donde trató de todas las maneras de unirse a un buen bufete de abogados, pero no fue posible. Se colaba a clases de maestría, pese a no estar matriculado, de esa manera se aseguraba de aprender y actualizarse.

En la vida hay quienes tiene la suerte de tropezar con una piedra de fortuna, y Miguel Ángel del Río tuvo ese azar. Fue él quien logró desenmascarar a Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, quien asesinó al ganadero Fernando Cepeda, esposo de su hijastra, pero quien hábilmente había montado un ardid para hacer parecer como culpable a su propia hijastra, María Paula Ceballos. Su nombre entonces se esparció con fama por la costa, era el héroe que había destrabado tremendo culebrón.