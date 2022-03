Pero su figura también ha levantado ampolla en otros sectores. “La derrota estrepitosa del envejecido delfín Enrique Gómez, alias “el nieto”, con su anacrónico movimiento que iba a “salvar a Colombia del comunismo” con tristes 29.102 votos en toda Colombia, (Quedó de último!) no mereció siquiera registro ni comentario en los medios de comunicación (SIC)”, escribió el pasado 17 de marzo el senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras.

Pero además de llevar el caso de su tío, Gómez Martínez también busca enarbolar la premisa que marcó su senda política, “hacer un acuerdo sobre lo fundamental”. Para Gómez eso de “lo fundamental” no lo estaba defendiendo ningún movimiento político, ni siquiera el Partido Conservador.

Está en desacuerdo con el aborto y propone una reforma constitucional para cambiar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizarlo hasta las 24 semanas de gestación; apoya la aspersión con glifosato para combatir el narcotráfico; comparó a Gustavo Petro con Adolf Hitler ; quiere que el fiscal general sea escogido por voto popular; dice que hay que “eliminar” al sindicato de maestros Fecode ; y propone “poner a producir” a la JEP para que dé más resultados en materia de justicia para las víctimas del conflicto armado, pues según él no está operando con la efectividad que debería.

Enrique Gómez Martínez es el único candidato presidencial que se reconoce a sí mismo como una figura de derecha conservadora. Aunque no está en los cálculos de los aspirantes que pasarán a las elecciones de segunda vuelta –tiene menos del 1 % de la intención de voto, según las últimas encuestas–, ha puesto a sonar su nombre en los últimos días a punta de fuertes declaraciones públicas.

“Las personas que están en esa coalición son parte del problema y no son la solución. Han hecho la mala política y el clientelismo durante décadas y ahora vienen y dicen que son la solución”, le dijo a este diario en febrero.

Después de que se conociera que Salvación Nacional había conseguido la personería jurídica, Gómez Martínez anunció que se lanzaría a la Presidencia. Pese a que muchos lo encontraban cercano a la coalición del Equipo por Colombia, en la que participaron Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Álex Char, Aydeé Lisarazo y David Barguil, el candidato de Salvación Nacional no participó en su consulta presidencial.

En efecto, Salvación Nacional se quemó en los comicios del 13 de marzo y no logró ningún asiento en el Congreso. Esto, sin embargo, no le arrebató la personería jurídica, que podrá mantener hasta el 2026. En plata blanca significa que Gómez Martínez y su partido podrán decidir a quién darle aval para las elecciones locales del 2023 y para los comicios que se den en 2026.

El hecho de que no haya despegado en las encuestas no le ha impedido hacerse un espacio en la opinión pública. Pese a que no fue invitado a El Gran Debate de Las Regiones que se hizo en las instalaciones de EL COLOMBIANO, decidió hacer su propia intervención paralela a las afueras del periódico.

A través de su celular escuchó las preguntas que estaban haciendo los moderadores y las respondió una a una. Incluso, cumplió los tiempos que se les indicaron a los demás candidatos presidenciales. Durante su intervención aseguró que retomaría las relaciones bilaterales con Venezuela, pero que no se sentaría a dialogar con Nicolás Maduro, descartó de tajo la posibilidad de darle subsidios a la población colombiana y pidió “mano dura” para quienes “destruyen los bienes públicos y amedrentan a la ciudadanía”.

Si bien es poco probable que Gómez Martínez llegue a la Presidencia, su figura política podría seguir dando de qué hablar en los próximos años.