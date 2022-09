Los anteriores son los casos que en los últimos días se hicieron visibles de un abuso que cada cierto tiempo se hace evidente . La ciudad amurallada es uno de los destinos turísticos más concurridos del país y en los últimos meses los abusos por parte de los comerciantes han sido constantes. Las denuncias en redes sociales no se han hecho esperar y los visitantes afectados han publicado cuentas de cobro donde les piden hasta 850.000 pesos por los servicios prestados.

¿Hace falta regulación?

Zion Wang, el turista coreano, comentó a través de un video en sus redes sociales que “Cartagena no es una ciudad para mí. Todo el mundo se quiere aprovechar; porque ven los ojos rasgados piensan que tengo mucha plata o soy bobo”.

Publicidad

Fuentes de la Policía de Turismo en Cartagena le dijeron a EL COLOMBIANO que los abusos a turistas se han presentado en su mayoría en un sector específico: Playa Blanca. El difícil acceso a esta zona ha generado que los entes de control y las autoridades no tengan una fuerte presencia. Además, los establecimientos no cuentan con regulaciones claras y ese vacío de la autoridades genera que no exista una verificación constante a las listas de precios ofrecidas a los turistas.

Frente a la informalidad sin regulación que se presenta en las playas de Cartagena, Natalia Bohórquez, directora de la Corporación de Turismo de Cartagena, dice que en un contexto de libre mercado esos precios no se pueden regular. “Estamos haciendo fuerza para que todos los comerciantes tengan visibles los precios. Debemos reconocer que en un contexto de libre competencia, regular los precios en una playa es una práctica anticompetitiva”, señaló Bohórquez.

Desde la corporación se ha hecho un llamado para que los turistas consulten los precios antes de consumir y en caso de que no estén visibles, no tomar la decisión de consumir.

Publicidad

“Queremos evitar las pruebas gratis, buscamos que los comerciantes tengan los precios visibles y también es importante que los turistas sepan que estamos cerrando Playa Blanca en las noches para que no se expongan a situaciones de inseguridad”, concluyó la directora de la corporación.