Las autoridades extranjeras investigan el presunto secuestro de Érika y Leidy Cerón, de 27 y 26 años, y del hijo de una de ellas, de apenas 9 años de edad.

Ellos tres habían viajado hacia Estados Unidos por el mal llamado “sueño americano” y desaparecieron el pasado 15 de noviembre justo cuando cruzaban por la frontera entre México y EE.UU.

“Ellas quisieron darse esa oportunidad, ellas creerían que era una oportunidad que les daba la vida para salir de esta situación. Incluso a mí me dijeron que cuando estuvieran allá me ayudaban a pagar un arriendo, con mis gastos, me iban a pagar un médico”, dijo Gloria Palacios, la madre de las mujeres, en entrevista con Caracol Televisión.

Tras durar 10 días desaparecidas, sus supuestos secuestradores se contactaron con la familia este fin de semana para exigir dinero por su liberación.