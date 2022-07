Al presidente Iván Duque le quedan 216 horas en el poder. El saliente jefe de Estado todavía no define cuál será su rol después de que abandone la Casa de Nariño: ha manifestado su interés en la docencia y, en una entrevista reciente, comentó que le gustaría tener una fundación ambiental.

“Sigo viendo una gran oportunidad para aportar a las causas ambientales del país, yo voy a fundar una fundación para aportar al medio ambiente. No tengo el nombre, pero sí se va a centrar en la formación de líderes jóvenes de la Colombia profunda. Deseo que me acompañen a muchos lugares de Colombia donde el acceso a la juventud no es tan fácil”, anticipó Duque en entrevista con Caracol Radio.

El saliente mandatario también ha manifestado su interés en ser profesor del Ejército Nacional porque, según él, su experiencia puede aportar a las fuerzas armadas.