Además, sugirió que “no se debe evacuar directamente, si no estamos en pisos bajos y si no se tiene la tranquilidad. No se debe entrar en pánico para poder tomar decisiones. Después de que pase el sismo, no se debe congestionar las líneas de emergencia, ya que en otros sitios puede haber otros daños mayores. No debe dejar abierto el flujo de agua, energía y gas, si se resguarda en casa”, apuntó la docente.