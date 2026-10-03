Lupa a la JEP: solo tiene 4 sentencias en firme de 21, ¿misión cumplida?

De la JEP se viene hablando hace rato y el tema tiene una pita de hilo larga, casi como los 50 años de conflicto de los que finalmente surgió. Así como el proceso de paz con las Farc, tan complejo, aplaudido y criticado, la JEP terminó siendo el tribunal donde fueron a parar los crímenes cometidos por los guerrilleros, pero también los casos de soldados y otros miembros de la Fuerza Pública señalados de matar, secuestrar o cometer otros delitos durante esas cinco décadas de guerra.
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Y ahí está justamente el meollo de la discusión. Sus resultados, el tiempo que le ha tomado sacar adelante los procesos y los recursos que necesita para seguir funcionando se han convertido en el pulso.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la demora de los procesos y con la estructura interna de la jurisdicción, que obliga a que varias decisiones pasen por distintas instancias antes de quedar en firme. Sus críticos sostienen que este trámite ha terminado alargando investigaciones que ya llevan varios años.
A esto se suma que una parte importante de las decisiones solo involucra a integrantes de la Fuerza Pública, mientras se toca poco a los antiguos miembros de las Farc y otros responsables del conflicto.