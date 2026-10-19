Protestas en Bogotá: Tras denuncias por intervención policial, Lara defendió respuesta frente al Museo Nacional

Luego de un fin de semana en el que manifestantes se movilizaron al frente de la sede del Museo Nacional en Bogotá, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó las actuaciones de las autoridades y aseguró que la intervención de la Policía respondió a la negativa de un grupo de manifestantes a desbloquear la carrera Séptima.

Según el funcionario, la atención de las concentraciones se coordinó desde un Puesto de Mando Unificado dirigido conjuntamente por el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en cada lugar llevaron a desenlaces diferentes.

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En La Perseverancia, relató Lara, el bloqueo afectaba el acceso a una estación de policía. Tras una etapa de diálogo, los manifestantes se comprometieron a mantener un carril habilitado y a no cerrar la totalidad de la vía.

“Ante ese compromiso, la Policía se retiró y la protesta continuó de manera pacífica, garantizando la movilidad”, señaló el ministro.

Frente al Museo Nacional, entretanto, la concentración transcurrió inicialmente sin afectar el tránsito, mientras funcionaba la ciclovía.

Lara indicó que, por la presencia de menores de edad, participaron equipos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores del Distrito.

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La situación cambió cuando terminó la ciclovía y se produjo, según su reporte, un bloqueo total de la carrera Séptima. El ministro aseguró que las autoridades dialogaron con los manifestantes y les solicitaron habilitar el paso. También señaló que líderes políticos pidieron respetar el Decreto 1525 y los corredores solidarios.

“Ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total, la Policía intervino únicamente para restablecer la movilidad”, sostuvo.

No obstante, a través de redes sociales surgieron reclamos por la forma en que la fuerza pública respondió a la manifestación. Esto, debido a que la recién nombrada Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) —que reemplazó a la UNDMO y contempla al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)—, lanzó agua a presión en tanques a las personas que protestaban en el lugar.

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