Más allá de la polémica

Pese a la polémica que se ha despertado por las quejas sobre que se privilegió la invitación de escritores afines al gobierno colombiano, la literatura y la cultura, pero también la biodiversidad, llenaron el pabellón de Colombia el primer fin de semana de la Feria del Libro de Madrid, una cita literaria en el que también ha estado presente la polémica por la ausencia de destacados escritores colombianos.

Unos escritores a los que este domingo ha querido homenajear es Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, en el mensaje que ha pronunciado en el denominado “micro de la feria”, un espacio en el que cada día se escuchan por megafonía las palabras en directo pronunciadas durante un minuto por un escritor, librero o periodista.

“He querido hacer un homenaje a los escritores colombianos que han sido excluidos de la feria, porque la literatura es una palabra en la que no cabe el término exclusión ni la censura”, ha indicado Busutil, que también ha recordado con sus palabras al escritor nicaragüense Sergio Ramírez tras la orden de detención dictada contra él por la Fiscalía de su país.

Una polémica que surgió después de que el Gobierno de Colombia no invitara a la mayoría de sus escritores más representativos, como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez y Pablo Montoya o Pilar Quintana, y a la que hizo referencia la vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, en la inauguración el pasado viernes: “La crítica de los escritores e intelectuales es necesaria”.

Ramírez sostuvo que no había ninguna naturaleza política, sino que “se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”.

Unos autores que, según han explicado este domingo a Efe en la caseta de Penguin Random House, que publica a varios de ellos y de los que hay una destacada selección, han aumentado sus ventas estos días en la feria.

Son parte de las 4.500 obras de autores colombianos que, según la canciller, están presentes en la feria.

Entre ellas, las del poeta colombiano Darío Jaramillo, habitual en la feria y que ha pronunciado la conferencia inaugural de esta 80 edición. Según ha indicado este autor a Efe, el libro ha salido más fuerte de la pandemia: “La gente ha descubierto que es una buena compañía y que no hay que tener demasiado para leer un libro. Para muchas personas ha sido un hallazgo y conozco por lo menos dos personas a las que me consta que les pasó eso: el libro les conquistó con la peste”.