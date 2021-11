“No queremos legalizar el aborto”: evangélico que apoya a Petro

“Es un tema que quedó atrás. Esta no es una coalición de uniformidad, estamos construyendo sobre la diferencia. Yo soy un hombre provida y habrá otros que no lo son, pero Petro y yo quedamos en que vamos sin vetos”.

¿Una educación temprana para que no se aborte?

“Será una educación para que la mujer no esté abandonada por el Estado. Este se hará cargo de llenar de esperanza para que no se decida abortar”.

¿Entonces la legalización del aborto no será una opción?

“No. Para mí la vida es la única opción que hay”.

John Milton Rodríguez, senador cristiano, desacreditó su trabajo y dijo que Petro está desesperado por aliarse con usted. ¿Qué le responde?

“Colombia Justa Libres, el partido de Rodríguez, no representa lo que los cristianos queremos mostrarle al país”.

¿En qué sentido?

“Ese partido no supo aglutinar el anhelo de los cristianos en las regiones. Yo en cambio he logrado aglutinar a todo aquel que no está conforme con la manera como se ha llevado ese partido hasta el día de hoy, que dice ser la voz de los cristianos en Colombia”