En una pesadilla se convirtió el viaje a China del profesor colombiano John Altamirano Uribe, quien iba trabajar en el instituto HD Bilingual School de Beijing.

En Colombia, el docente hizo los respectivos trámites consulares y sanitarios, entre ellos la prueba de covid-19, que le salió negativa. Ese resultado le permitió abordar el vuelo al país oriental, pero al aterrizar le ordenaron un nuevo examen, cuyo resultado fue positivo.

La primera noche, Altamirano fue conducido a un hotel, y al día siguiente lo trasladaron al Sixth People’s Hospital, de Hangzhou. Es en ese lugar en el que lleva más de 40 días internado.

Desde ese día, el profesor no ha podido trasladarse a ningún otro espacio o territorio chino. Tampoco ha podido salir del hospital por las estrictas normas que está manejando el país en temas sanitarios.

“Ha sido una experiencia bastante terrible. Es un hospital público donde las condiciones de aseo no son las más apropiadas. No he podido ver la luz del sol porque no me permiten salir del cuarto ni abrir la puerta. La salud mental ya se empieza a deteriorar”, expresó Altamirano en entrevista con Blu Radio.