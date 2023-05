Procuraduría sancionó 8 meses a Álex Flórez por escándalo y borrachera en Cartagena

Sin embargo, para la Procuraduría no fue suficiente esa defensa y decidió emitir una sanción compuesta por una inhabilidad de 8 meses, decisión que estará suspendida hasta que el Consejo de Estado la revise y la defensa presente su apelación.

Por esa situación, la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por los comentarios de calumnia contra los uniformados, pues ellos no tuvieron ningún vínculo con lo señalado por el congresista. Así las cosas, luego de estudiar las pruebas, para el Ministerio Público fue claro que Flórez incurrió en una falta grave a título de dolo porque tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, a pesar de que su defensa siempre trató de demostrar lo contrario, aduciendo a un alto estado de alicoramiento.

“El señor Flórez estuvo en Cartagena como congresista y consumió alcohol por un prolongado lapso de tiempo. A las 3 a.m se presentó en el hotel con una mujer, pero no pudo ingresar por no portar su documento de identidad. Ante la negativa, aumentó la exaltación y se expresó contra el recepcionista, pero el senador estaba alicorado y cada vez más exaltado. Ante la llegada de los uniformados, el senador arremetió contra ellos con expresiones calumniosas”, señaló Andrea Nataly Bermúdez, procuradora encargada.

Frente a eso, ya la defensa en audiencias anteriores, había alegado que precisamente el alto estado de alicoramiento del senador era una de las razones para no someterlo a una sanción porque no sabía lo que hacía.

Durante su intervención, el abogado del senador presentó las pruebas recogidas que incluyen exámenes periciales y testimonios, tanto de los policías como de uno de sus escoltas, que confirman el estado de embriaguez del senador.

Por eso, al momento de analizar el material probatorio, la defensa concluyó que no se podía hacer responsablemente penalmente de sus actos porque no tenía control de sus acciones a raíz de la ingesta excesiva de alcohol.

Además, el abogado señaló que al llamarlos “asesinos” fue más bien contra la institución y no contra los tres uniformados.

Para el Ministerio Público esa no fue una razón válida. “No comparte la sala el argumento de la defensa en el sentido de que lo de asesinos no fue contra el uniformado, sino contra la iInstitución, eso es desconocer todo el contexto”, se leyó en el fallo.

Así las cosas, en el caso de Álex Flórez, la Procuraduría estableció que existen dos atenuantes: la ausencia total de antecedentes y haber resarcido el daño por iniciativa propia. En ese mismo sentido, dejó sentados dos agravantes porque se demostró que el senador causó grave daño social estructurado en el cargo que ocupa, es decir de congresista, algo que para el Ministerio Público es un detalle importante porque es uno de los más altos del Estado, por lo que se espera mayor ética y transparencia por parte de los funcionarios públicos. Además, la conducta de Flórez “dio un mal ejemplo a la sociedad y afectó los derechos fundamentales de los agentes: su dignidad”.