Condenan a más de tres años de prisión a hombre que robó y abusó sexualmente de una perra en Bogotá

Una condena histórica se dio en Bogotá luego de que un juez penal dictara sentencia en contra de José Oliverio Silva, quien fue hallado responsable de hurtar y someter a actos sexuales a Keyra, una perrita de raza pastor alemán.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025. Ese día, Silva sustrajo a Keyra de un establecimiento de comercio en Bogotá donde se encontraba.

Posteriormente, este sujeto la trasladó a otro sitio alejado y la utilizó para realizar actos sexuales, causándole severas afectaciones a su salud e integridad física.

Tras evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía, la autoridad judicial halló culpable a Silva de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

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Gracias al fallo de la justicia, Silva deberá cumplir con una pena privativa de la libertad de 37 meses y 10 días de prisión, además de una inhabilidad para la tenencia de animales durante 74 meses.

El caso de Keyra forma parte de un reporte reciente presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre actuaciones judiciales frente a actos de violencia e intolerancia contra animales de compañía en varias regiones de Colombia.