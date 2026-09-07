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Entregan la primera vivienda donada por Grupo Argos y Nicky Jam en Chocó para afectados por el terremoto

La beneficiaria de este programa que espera entregar 1.000 viviendas es Julia Asprilla, quien fue salvada gracias a una alerta de su mascota durante el terremoto.

  • La vivienda entregada es de 66 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, cocina, baño, comedor y espacios exteriores protegidos. Fotos: Capturas videos @Filosofosolo y CNC Chocó
    La vivienda entregada es de 66 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, cocina, baño, comedor y espacios exteriores protegidos. Fotos: Capturas videos @Filosofosolo y CNC Chocó
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La reconstrucción del departamento de Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de magnitud 7,4 que devastó al occidente de Colombia comienza a tomar forma con anuncios gubernamentales y la entrega de la primera casa de la iniciativa ‘Adopta un Hogar’ liderada por el grupo Argos y el artista puertorriqueño Nicky Jam.

Esta primera vivienda fue entregada en el barrio Medrano, en Quibdó. Cuenta con 66 metros cuadrados cubiertos distribuidos en tres habitaciones, baño, cocina, comedor y espacios exteriores protegidos. Será habitada por cinco personas, entre ellas doña Julia Asprilla, una adulta mayor que lo perdió todo en el sismo.

La casa está construida teniendo en cuenta las particularidades del territorio chocoano. Fueron hechas con materiales para reducir el impacto de la humedad causada por las constantes lluvias en este departamento y favorecen la ventilación natural.

La edificación será un alivio para Julia quien pese a que estaba recibiendo la solidaridad de su familia para recibirla, podrá volver a tener su espacio. La adulta mayor solo tuvo pérdidas materiales gracias a su mascota, quien según lo que le contó al canal local CNC Chocó, la obligó a salir de su casa.

Lea también: Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.000 millones para reconstruir viviendas

“La viga que cayó en mi cama me hubiera caído a mí”, expresó Julia, relatando que ese día lo iba a bañar y Teo, su perro, quien nunca ladra, no solo ladró, sino que salió corriendo, obligándola a desplazarse tras él.

Para el levantamiento de la vivienda se necesitó de seis días donde se desplegó un batallón del Ejército que tuvo relevos de doble jornada. Esta hace parte de 1.000 casas que fueron anunciadas por la Fundación Argos y el reguetonero Nicky Jam y que constan de prototipos de viviendas rurales de dos y tres habitaciones con condiciones especiales para el clima chocoano.

La entrega se dio este lunes, 7 de septiembre, y fue el mismo día en el que el Gobierno Nacional anunció un paquete de 14 medidas que conformarán el llamado ‘Plan Marshall’ para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Siga leyendo: Estas son las 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción de Chocó, anunciadas por De la Espriella y grandes empresarios

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto mide y qué espacios tiene la casa entregada en Quibdó?
La vivienda tiene 66 metros cuadrados cubiertos y cuenta con tres habitaciones, baño, cocina, comedor y espacios exteriores protegidos. Fue entregada en el barrio Medrano de Quibdó y será habitada por cinco personas.
¿Cuánto tiempo tardaron en construir la primera casa de ‘Adopta un Hogar’?
La primera vivienda fue levantada en seis días. Para su construcción se desplegó un batallón del Ejército, cuyos integrantes trabajaron mediante relevos de doble jornada para completar la edificación.
¿Cuántas viviendas contempla la iniciativa ‘Adopta un Hogar’?
La iniciativa contempla la construcción de 1.000 viviendas, anunciadas por la Fundación Argos y Nicky Jam. Los prototipos corresponden a viviendas rurales de dos y tres habitaciones adaptadas a las condiciones del territorio chocoano.

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