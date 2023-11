Tras estas declaraciones y como es costumbre, el presidente Gustavo Petro reaccionó mediante la red social X, ante Twitter, donde lo calificó de una tontería y de una calumnia las palabras del nuevo alcalde de Bogotá.

“Qué tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo han hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta. Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido”, escribió.