Tal como reveló Cambio, Pinzón Barrera asistió a una declaración jurada el pasado 25 de abril de 2022 ante la Fiscalía 4 contra el lavado de activos en la que aseguró que Sarabia no solo había realizado compras con su tarjeta de crédito sin permiso, sino que había admitido haberlo hecho y había pagado la deuda, por lo que Pinzón, supuestamente, decidió no denunciar.

Las declaraciones contra la directora de prosperidad social comenzaron cuando la fiscal del caso preguntó por qué había movimientos en Madrid, España, cuando Pinzón permanecía en Colombia según los registros de Migración.

Fue ahí cuando Elsy Mireya salpicó a su excompañera.

“Yo tuve un problema con una asistente de mi jefe porque cogió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, pum, me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta”, dijo Pinzón según el material revelado por Cambio.

Después de eso, la exasistente de Benedetti había ido a su banco para verificar la transacción y le pidieron redactar una carta para verificar con los proveedores de España y responder quién sería la supuesta “usurpadora”.

“La redacté y ¡oh sorpresa!... Un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Fallabela y me dijeron: ‘buenos días, doña Elsy, es para darle reporte de quién le hurtó su tarjeta’. Me dijo: Laura Sarabia”, declaró Pinzón.

Luego de eso, la exasistente de Benedetti habría contactado a Sarabia y ella misma le habría pagado un monto de alrededor de tres millones de pesos.

“La pelada me pagó”, dijo, “pero no me dio eso buena espina, porque así como me hizo eso me pudo haber hecho más”.