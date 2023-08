Vuelos durante la campaña de Gustavo Petro, también en la mira por presuntas irregularidades

Esas diferencias y márgenes –que no dejan de ser estrechos tratándose de una campaña electoral–, hacen que cualquier monto que no haya sido reportado, por mínimo que parezca, pueda convertirse en un dolor de cabeza que, según la norma, podría escalar hasta la pérdida del cargo del presidente Petro por indignidad política . De allí la lupa puesta sobre las cuentas.

Uno de los frentes de pesquisa que adelanta la entidad está en el reporte de gastos por los vuelos y desplazamientos aéreos que hizo el entonces candidato. En primera vuelta, por ese rubro, se reportaron gastos por $4.155 millones, mientras que en segunda fueron $1.330 millones.

Sin embargo, esas cuentas están bajo vigilancia estricta desde en junio pasado, cuando el ahora exembajador Armando Benedetti –el mismo que ventiló el presunto ingreso bajo cuerda de $15.000 millones a la campaña en la Costa–, admitió que sus constantes vuelos para desplazarse fuera de Venezuela (y con los que incluso habría movilizado a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia), eran prestados por la misma empresa que transportaba al hoy presidente en campaña.

Según explicó Benedetti, los encargados de sus desplazamientos “eran amigos de la campaña y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar güevonadas ahí de mantenimiento”. Lo que trata de establecer ahora la autoridad electoral es si ese modus operandi –la realización de vuelos a cambio no de un pago formal, sino de otras contraprestaciones–, también se hizo en la campaña y fue reportado, bien sea como donación o gasto.

“Toda actividad de apoyo debe registrarse con un ingreso. Debe verificarse si, en efecto, esos vuelos se efectuaron y si aparecen registrados por alguna parte”, advirtió en diálogo con este diario el exmagistrado del CNE Armando Novoa.