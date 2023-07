¿Tambalean las reformas? Iván Name, un crítico del Gobierno Petro presidirá el Senado

De los 106 senadores, 50 votaron por Lozano y 54 por Name, lo que demuestra además lo apretado de la puja. Para dimensionar lo que ocurrió ayer es necesario entender las dinámicas del Congreso. Cada 4 años, al inicio del mandato, los partidos que tienen las mayores votaciones acuerdan qué colectividades ocuparán las presidencias de ambas cámaras para cada legislatura.

El balance para el Ejecutivo fue agridulce, si bien en Cámara lograron poner a uno de los suyos –el ahora presidente Andrés Calle (Partido Liberal)–, en Senado el revés fue mayúsculo, pues fue elegido el senador Iván Name, un político tradicional que, aunque milita en la Alianza Verde (partido declarado de Gobierno), no se ha guardado nada a la hora de criticar y formular reparos al Gobierno Petro.

Sin embargo, dentro de su partido hubo quienes levantaron la mano para poner su nombre a consideración: los senadores Inti Asprilla (cercano al petrismo) e Iván Name, quien se terminó autopostulando, pese a que no tenía el apoyo de su bancada. En una enérgica intervención, Name hizo un llamado a la independencia del Congreso frente al Ejecutivo para que su nombre fuese considerado.

Ante la falta de decisión, la pelota –y, por qué no, la papaya– quedó en manos de oposición e independientes, que terminaron decidiendo cuál de los 3 les convenía más para sus intereses. En efecto, los votos para elegir a Iván Name se consiguieron uno a uno con las gestiones de los congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático. Ellos fueron los que estuvieron en las reuniones conversando con las fuerzas políticas para pedir que lo apoyaran como la alternativa más institucionalista de las tres precandidaturas verdes.

Las charlas se dieron hasta el último momento de la votación. Justo mientras el expresidente del Senado, Alexánder Lopez Maya, llamaba a lista para la plenaria, los congresistas conversaban entre ellos. El presidente del Partido Conservador, Efrain Cepeda, estuvo hablando con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y otros de la bancada en sus curules del Congreso. Lo mismo pasó con el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien estuvo junto a Name durante toda la votación.