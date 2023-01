Cuando Támara Argote llegó a su hogar después de la jornada del colegio no encontró quién le abriera la puerta. No había nadie en casa, ya su familia no vivía ahí, pero ese era el punto de encuentro con sus padres para huir a algún lugar escondido de Bogotá porque su papá estaba amenazado.

Esperó, con su uniforme de falda de colegio de mujeres y una pantaloneta debajo del vestido, a que llegaran a recogerla para correr a un punto en el que su padre, el sindicalista y ahora concejal capitalino, Álvaro Argote, no fuera perseguido por los grupos paramilitares que lo buscaban por su ideología política.

De esa persecución la familia salió ilesa, pero Argote creció con el miedo de tener infiltrados dentro de las asociaciones que lideraron y con la costumbre de sentarse mirando hacia las puerta y las ventanas –sin darle la espalda– por temor a que llegara un sicario a meterles una bala por detrás.

Esa historia resume la infancia de Argote, quien ahora es la primera persona no binaria que llega al Congreso de Colombia. Ser no binario significa no identificarse como mujer, tampoco como hombre. En sus palabras: “Nos han enseñado que hay un marco de referencia de representación de la sociedad de dos patrones, como en la matemática, como en Matrix”.

Sintió que no entraba en ese paradigma de blanco y negro, más bien, se identificaba como un gris y esa gama la fue formulando desde la escuela cuando usaba tenis en lugar de zapatos y con la rebeldía de quitarse la falda porque tener vagina no podía ser el equivalente a vestir como una muñeca.