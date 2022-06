Pía Wohlgemuth

Sofía Petro tiene 20 años, estudia ciencias sociales en Francia y por casualidad resultó activa en la aspiración presidencial de su papá, Gustavo Petro, porque está haciendo su pasantía, justamente, en la campaña. En conversación con EL COLOMBIANO, habló sobre su rol en esta competencia álgida que en menos de tres semanas terminará, de sus intereses y aportes para un posible gobierno en el que ella no estaría presente, al menos, durante los primeros dos años, por sus estudios.

¿Cómo define su rol en la campaña? "Estoy haciendo prácticas de la universidad y he hecho varias cosas. La mayoría han sido tras bambalinas, apoyar en los debates, análisis del discurso, en lo programático, en los temas de mujeres digamos que hice mis aportes. Últimamente salí más en redes a hacer pedagogía electoral." ¿Qué banderas defiende como mujer y que ha querido llevar a la campaña? "Las dificultades que tienen hoy las mujeres en Colombia, porque es una brecha muy amplia con respecto a los hombres, ese asunto me afana bastante. El tema de medio ambiente, que no es una marca que yo ponga en la campaña, pues estaría ahí conmigo o sin mí, porque son las ideas de mi papá, pero me mueve muchísimo el tema del medio ambiente y me preocupa mucho. Por último, la equidad social, quiero luchar en la vida por eso".

¿Cómo es la relación con su papá y cómo han llevado en lo privado la carrera política tan larga que él ha tenido? "En familia digamos que cada uno hace un poco lo que quiere y la idea es que el resto de la familia lo apoye, ya sea él buscando la Presidencia o cada uno escogiendo sus estudios, pues no hay que pedir permiso para lanzarse a la Presidencia o estudiar artes o economía o ciencia política". ¿Y ustedes son amigos? "Bueno, él es una persona bastante auténtica, por su trabajo no creo que sea la persona con más tiempo para estar en la casa, pero el tiempo que tenemos juntos lo disfrutamos mucho, la verdad es que somos amigos. Como que no es una relación tan de autoridad, porque en casa mi mamá es la que manda. Debatimos, hablamos de temas académicos muchas veces, sobre nuestras lecturas, le gusta inculcarnos el amor por el estudio. Él es muy chistoso, tiene un amor sarcástico bastante agradable". ¿Cómo definiría a Petro? "Es una persona coherente y transparente, me enorgullece mucho decir que mi papá es esa persona que me hace decir que no todos los políticos son iguales. No me importa mucho si creen que lo digo porque es mi papá, yo he visto su trayectoria".