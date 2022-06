Los dirigentes políticos de la Coalición Centro Esperanza −Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo− ya comenzaron a anunciar su posición para la segunda vuelta presidencial.

Tras el “portazo” que les dio el candidato Rodolfo Hernández, el primero que salió a mostrar cuál sería su postura fue el excandidato Sergio Fajardo, quien luego del fallido acercamiento con el líder de la Liga Gobernantes Anticorrupción, aseguró que su opción tampoco será el líder del Pacto Histórico. “Yo no voy a votar por Gustavo Petro”, dijo Fajardo a Blu Radio, al precisar que está escribiendo un texto en el que dirá por qué no va a votar por el candidato de izquierda.

Por el lado del partido Dignidad, es claro que el senador y líder Jorge Enrique Robledo, al igual que Fajardo, no votará por Petro. Sin embargo, no pasa lo mismo con los militantes de su organización, quienes se identifican ideológicamente con Petro y no con Hernández.

De hecho, el comité directivo de Dignidad tomó la decisión de dejar en libertad a sus militantes para votar en la segunda vuelta presidencial por cualquiera de los dos candidatos.

“Tendrán la libertad de votar en conciencia, teniendo presente los intereses de Colombia frente a los enormes desafíos y difíciles circunstancias que conocen la mayoría de los colombianos y sus reclamos por una transformación política fundamental para el país”, informó el partido.

Además reiteró: “Esta decisión es un mensaje claro de reconocimiento y respeto de las diferencias políticas y una reiteración de nuestra voluntad de ser un actor político al servicio de la convergencia de los demócratas”.