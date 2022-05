Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza y quien va cuarto en las encuestas, hizo un llamado este domingo, durante su cierre de campaña en Bogotá para las elecciones del 29 de mayo, a la no confrontación y puso en valor su modelo de centro.

“Esa Colombia nuestra, la que sufre (...), es la Colombia que nosotros vamos a cambiar, que vamos a transformar, es la Colombia que no vamos a dejar que se vaya en esta nueva etapa de confrontación”, dijo Fajardo, que insistió: “no queremos una Colombia que esté en permanente confrontación”.

Ante más de 2.000 personas que le coreaban a los gritos de “un presidente profesor”, dada su condición de catedrático, Fajardo expuso sus propuestas, entre ellas la de una universidad digital gratuita y la educación gratuita para niños de 3 a 5 años.

También se dirigió a sus rivales, comenzando por el candidato de derechas y exalcalde de Medellín Federico “Fico” Gutiérrez, del que dijo que “este país no puede seguir por donde viene, no es el país de (Álvaro) Uribe, Duque o 'Fico', ese país no queremos que exista y lo tenemos que transformar”.

Y añadió que tampoco “será el país de Petro, el de todo vale, el que no respeta al diferente, el que no reconoce que hay muchas voces que se expresan de manera distinta”, refiriéndose al favorito de las encuestas, el candidato de izquierdas Gustavo Petro.