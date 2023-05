“No voy a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Tampoco al gabinete ministerial”: Roy Barreras se despide del Senado

En la que denominó su “última rueda de prensa” como presidente del Congreso, este martes el saliente senador Roy Barreras –cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia–, despejó las dudas alrededor de su eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá y negó que vaya a aspirar a algún cargo de elección popular en los comicios de octubre próximo.

Barreras, quien negó también que vaya a integrar el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, sostuvo que estará concentrado en atender su tratamiento de salud por el cáncer que le fue diagnosticado en octubre de 2022. Entérese: Gobierno Petro por fin tiene embajador en Reino Unido: Roy Barreras aceptó el cargo “Agradezco a todos los que han sugerido que yo aspire a las elecciones regionales. No voy a desviarme del camino, no voy a aspirar a la Alcaldía de Bogotá ni a ningún cargo en las elecciones de octubre. Tampoco voy a estar haciendo parte del gabinete ministerial, además eso es del fuero presidencial. En los últimos día he escuchado todo tipo de especulaciones. Lo único que falta es que me postulen para ministro de Cultura o ministro de asuntos sin importancia”, declaró el congresista.

Según Roy Barreras, este jueves 18 de mayo quedará en firme la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección, por lo que a partir del viernes o en la próxima plenaria, será deber del hoy primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) hacer la convocatoria para escoger al próximo presidente que asumirá el cargo hasta el 20 de julio. Lea también: Bancolombia le copia a Petro y baja tasas de interés Eso sí, Barreras señaló que es menester que el Gobierno cite a sesiones extras al Congreso para tramitar algunas de sus reformas, teniendo en cuenta que las sesiones ordinarias en el Legislativo concluyen el próximo 20 de junio. Se prevé entonces que la elección del próximo presidente se realice el lunes 22 o martes 23 de mayo.

Aunque no fue tajante al negar que estén puestos sus esfuerzos en las elecciones presidenciales de 2026, Barreras se limitó a decir que es irresponsable quien piense hoy, cuando restan más de 3 años de Gobierno, en una candidatura para la Casa de Nariño. “Gracias, pero yo no improviso. No soy irresponsable. Me he preparado toda la vida para ayudar a producir Nación desde los temas nacionales. Aimpulsar la paz y una agenda de un país más justo. Ayudamos a elegir al presidente Petro, tiene un gobierno joven, de apenas 9 meses y faltan más de 3 años para este gobierno (...) Quien a estas alturas esté pensando en ambiciones personales para 2026 es un irresponsable”, agregó. El saliente presidente del Senado instó a la “contención y a la moderación”, así como a evitar el radicalismo, para que “el gobierno del cambio” termine bien y que las reformas sociales planteadas por el Jefe de Estado lleguen a buen puerto.