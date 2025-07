La mujer involucrada en un video viralizado por redes sociales, que provocó indignación en Colombia , señaló que el arma con la cual hizo disparos al aire no era de fuego sino de fogueo.

En un comunicado público, y bajo la asesoría de su abogado, Paola Andrea Navia Valencia, expuso este martes: “Aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”.

Y añadió: “Este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo”.