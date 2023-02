“No conozco bien, pero lo que he podido entender es que está en una suerte de matrimonio Conservador-Liberal. No conozco los protagonistas, pero debo decir que están muy cercanos también a Daniel Quintero. Es una combinación curiosa: Liberal, Conservador e izquierda”.

Para eso necesito una coalición de gobierno sólida y lo que me parece impertinente es que los partidos aliados, invitados por el propio Presidente a hacer parte de la coalición de gobierno, se consideren amigos en Bogotá y enemigos en las regiones. No puedo permitir esas fracturas en la coalición de gobierno porque se me altera la alianza, que es la responsable de aprobar las reformas sociales que quiere el presidente”.

¿Se refiere a liberales y conservadores?

Y al partido de la U. Los tres partidos que el presidente Petro invitó a ser parte de la coalición de gobierno y debe reflejarse eso en las coaliciones electorales. La coincidencia de la aprobación de las reformas con el año electoral no puede significar que se vayan las huestes radicales contra los partidos aliados en las regiones porque eso debilita la coalición de gobierno y, repito, mi prioridad son las reformas y mantener la gobernabilidad del Presidente en el Congreso”.

¿La reforma a la salud debilita la coalición de gobierno y fractura la ministra Carolina Corcho la coalición?

“No, no es la reforma a la salud, es la manera como se ha presentado. Se conoció la reforma al país por parte de una persona que no era del Gobierno, un asesor de la Ministra, que después terminó con duros cuestionamientos, y creo que hay que entender que empieza una nueva etapa. Ya se hicieron las alertas rojas, las alarmas, las propuestas y ahora en esta etapa en el Congreso, desde hace tres días, inicia la construcción colectiva.

Tengo el mejor ánimo, pero además la obligación de escuchar a todos los sectores y también a la ministra Corcho. Hay que generar espacios para trabajar con los ponentes, la Ministra y los pacientes (que presentaron su propia reforma). El objetivo es que logremos una reforma consensuada, que privilegie el propósito principal del presidente Petro: recuperar la estrategia de atención primaria y garantizar el pago directo a los prestadores para que no haya intermediación en ese camino.

Lo demás no tiene puntos rojos. Implica garantizar que el modelo de aseguramiento sea mixto y garantizar que la prestación del servicio sea mixto, y que el paciente, las familias, tengan derecho a escoger su pediatra, ginecólogo o internista, y no estén condenadas a un empadronamiento en el que solamente el funcionario público sea el que los atienda”.

Reportó que está mejor de salud, ¿eso lo hace replantear su permanencia en el Congreso?

“Sí, eso depende de una decisión médica. Voy bien gracias a Dios, al negrito de Buga y a las oraciones de mucha gente. A finales de abril sabremos si ese 10 % que me falta se curó o no, o si me debo someter a una cirugía. Sabremos en julio –por decisión médica– si tal cirugía, si llega a ocurrir, es satisfactoria o no.

Tengo la obligación de avisarles a los colombianos y le he avisado al Presidente, que tenga listo un plan B, porque si me incapacito definitivamente tengo que retirarme y por supuesto, debe presidir el Congreso otra persona”.

¿Quién sería el plan B?

“El vicepresidente. Está en la Ley Quinta (que regula al Congreso). Es decir, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal)”.