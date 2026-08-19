Las sombras que rodean al nuevo contralor Jorge Laverde: denuncia por su patrimonio y más cuestionamientos

Jorge Eliécer Laverde Vargas se prepara para asumir, a finales de agosto, como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030. Su llegada al cargo, sin embargo, está acompañada de varios cuestionamientos sobre su trayectoria, entre ellos la publicación de dos libros en un mismo día; la presunta adquisición de varias propiedades y los señalamientos sobre una supuesta cercanía con el exsenador condenado por corrupción Mario Castaño. El abogado caldense fue elegido el 12 de agosto por el Congreso en pleno con 269 de 279 votos; la votación fue en un lugar que no es ajeno para él: estuvo durante más de una década como secretario de la Comisión Sexta del Senado, posición desde la que construyó relaciones con diferentes sectores políticos. Le puede interesar: Contralor Jorge Laverde se metió entre favoritos para ganar elección con dos libros exprés Sin embargo, su trayectoria (sin relación con procesos de control fiscal) también ha estado acompañada de cuestionamientos que volvieron a aparecer. Uno de ellos tiene que ver con el condenado exsenador liberal Mario Castaño, protagonista del escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas’. Castaño escribió en agosto de 2014 en X: “Gracias a nuestra gestión Dpt comienza a recuperar liderazgo nacional. Jorge Laverde sec gral comisión sexta Senado”, en la misma se ve a Laverde juramentando.

A pesar de ese mensaje, el nuevo contralor ha dicho que no tenía relación cercana con Castaño. Ambos, sin embargo, vienen del mismo partido -Laverde fue diputado de Caldas por los liberales-; y son coterráneos. De hecho, la hija de Laverde tendría una relación con un familiar del hoy fallecido excongresista Castaño.

Pero los cuestionamientos no se limitan a esa relación política. También existe una denuncia presentada en mayo de 2023 ante la Fiscalía por un supuesto enriquecimiento ilícito de servidor público. El documento anónimo señala que Laverde habría adquirido varias propiedades en solo dos años (entre 2014 y 2016) y cuestiona también algunas adquisiciones hechas por integrantes de su familia. De acuerdo con la información publicada por CasaMacondo, la denuncia relaciona cinco inmuebles con Laverde: cuatro ubicados en Manizales y uno en Manzanares, Caldas. El documento también menciona propiedades pertenecientes a su esposa, Olga Lucía Ríos Gaitán, y a su hija, María Camila Laverde Ríos. Entre los bienes atribuidos a su hija aparece un predio en La Dorada, Caldas, adquirido en 2020, cuando acababa de cumplir 18 años, y otro inmueble en el mismo municipio. La denuncia también menciona un apartamento en Bogotá adquirido en 2022, cuyo registro aparece a nombre de Jorge Eliécer Laverde, Olga Lucía Ríos y María Camila Laverde. Uno de los señalamientos de la denuncia se refiere a un predio ubicado en el condominio Los Almendros, en La Dorada. Según el documento, la propiedad pasó posteriormente a nombre de Jhon Freddy Saldaña Leopardo, a quien el denunciante señala como una persona supuestamente cercana políticamente a Laverde y con vínculos con el entorno político del exsenador Mario Castaño. La Procuraduría archivó en noviembre de 2024 una investigación relacionada con estos hechos, al considerar que no se configuraba una falta disciplinaria. Mientras, al parecer, en la Fiscalía no habría avanzado esa denuncia. Frente a los señalamientos sobre un presunto incremento irregular de su patrimonio, la defensa de Jorge Eliécer Laverde rechazó las acusaciones y aseguró que estas no corresponden a la realidad. Según su abogado, Ricardo Gaviria, la Procuraduría no se limitó a archivar el caso, sino que adelantó verificaciones, consultó información de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y revisó los certificados de tradición de los inmuebles mencionados en la denuncia. De acuerdo con la defensa, el Ministerio Público también analizó la capacidad económica de Laverde y tuvo en cuenta sus ocho años como diputado de la Asamblea de Caldas, además de otros ingresos y recursos obtenidos con anterioridad. Dice la defensa que, por ello, la Procuraduría habría concluido que no resultaba desproporcionado que contara con los recursos necesarios para realizar las adquisiciones revisadas.

A esos cuestionamientos se suma que, durante su paso por la Comisión Sexta, su esposa fue nombrada asesora del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la gestión de Karen Abudinen. Esto justo cuando la Comisión VI se encarga de temas de comunicaciones y tecnología. Y sobre su forma de ganar la Contraloría, se sabe que Laverde obtuvo 0 puntos en lo correspondiente a experiencia específica para el cargo en la revisión de hojas de vida del Congreso. A eso se sumó, como reveló La Silla Vacía, la publicación “exprés” de los libros IA aplicada al control fiscal en Colombia y El control fiscal desde el Congreso, publicados y registrados con ISBN el mismo día, el 5 de febrero; apenas una semana después de que se abriera la convocatoria para el concurso. Y otro de los temas denunciados contra Laverde, que él ha negado públicamente, tiene que ver con una denuncia de acoso sexual. En 2023 una mujer relató de forma anónima que, mientras trabajaba para esa comisión, Laverde habría tenido comportamientos inapropiados, como acercamientos no consentidos, comentarios sobre su apariencia y, en uno de los episodios describió que le habría tocado el cuerpo sin su consentimiento. Tras estos hechos, la mujer aseguró que dejó de asistir a la comisión y tuvo dificultades para recibir el pago de parte de su contrato. El caso fue presentado por la entonces senadora María José Pizarro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Laverde calificó las acusaciones como una denuncia falsa. También sostuvo que nunca tuvo a su cargo contratistas que permanecieran trabajando hasta altas horas de la noche. Siga leyendo: Congreso elegirá a los magistrados del CNE: estos son los candidatos de los partidos

Bloque de preguntas y respuestas