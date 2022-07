Adicionalmente, EL COLOMBIANO le consultó el tema a la Misión de Observación Electoral (MOE) y desde allí señalaron que Duque no incumplió la ley “porque el derecho hace referencia a que se le brinde el espacio (a la oposición) y no a que el presidente les escuche”.

Sin embargo, este diario revisó con lupa la Ley 1909 de 2018, que contiene las reglas de cómo se debe ejercer la oposición dentro del Congreso de la República, pero no encontró que en ningún artículo o parágrafo que obligue al presidente a escuchar los reparos de la oposición.

Lo que sí dejó claro la instalación del Congreso fue que tanto el presidente Iván Duque como el actual partido de Gobierno tienen fuertes fricciones con la bancada petrista, que tomará el puesto de Gobierno por los próximos cuatro años.

De hecho, este 21 de julio Duque hizo referencia a las interrupciones que hubo durante su discurso. “Esas cosas no me irritan (...) Yo siempre creo que sería mucho mejor escucharnos en democracia y sería mucho mejor escuchar y argumentar y contraargumentar, como de hecho está previsto. Pero no, nosotros fuimos y le mostramos al país los hechos que son incontrovertibles”,