La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría –realizada entre el 4 y el 7 de abril– reafirmó lo que distintos sectores han defendido sobre las próximas elecciones presidenciales: Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, serían los más opcionados para una posible segunda vuelta.

La encuesta –financiada por el noticiero CM&– arrojó, además, que Petro es el candidato favorito con un 34% de favorabilidad; seguido por Gutiérrez, con 23%, y Rodolfo Hernández con 12%. El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ocupa el cuarto lugar en intención de voto (9%) y le siguen Ingrid Betancourt (2%) y John Milton Rodriguez (1%).

Así mismo, en el escenario de la posible segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez, el candidato presidencial del Pacto Histórico ganaría con un 41% de votos frente al aspirante de Equipo por Colombia, que obtendría el 39% de los sufragios.

Por otra parte, de las 1.965 personas encuestadas en 66 municipios de Colombia, el 7% manifestó que no votaría por ninguno, otro 7% no sabe o no responde y el 4% señaló que votaría en blanco.