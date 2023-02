Tan solo 24 horas después de presentar el proyecto de reforma a la salud que desató polémica y críticas incluso de su propia coalición de Gobierno, el presidente Gustavo Petro salió al balcón de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, frente a la icónica Plaza Núñez ubicada entre la Presidencia y el Congreso de la República, para tratar de demostrar que tiene músculo de “masas”. Desde allí dio un discurso con el que prácticamente chantajeó al Legislativo para que le dé luz verde a todos sus planes reformistas.

Desde el balcón de Palacio y mirando de frente al Congreso, Petro dio ante centenares de sus seguidores un discurso en tono de campaña electoral con el que advirtió que si sus proyectos reformistas no son aprobados por el Congreso, se podría generar un nuevo brote de violencia como el que provocó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En esa línea insistió en que en Colombia no habrá “paz ni democracia” si no se aprueban sus reformas de salud, laboral y pensional.

“Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la Revolución en Marcha. Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938, detener la Revolución en Marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a una violencia que aún no termina”, aseguró el Jefe de Estado.