El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dice que confía en que pasará a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 con el aval que busca con la recolección de firmas. Apartado de los partidos tradicionales, “atacó” por todos los frentes y no dudó en cuestionar a varios precandidatos con los que se enfrentará. En diálogo con EL COLOMBIANO este ingeniero civil de 76 años criticó que Gustavo Petro se haya aliado con senadores como Roy Barreras y Armando Benedetti, aseguró que quienes están en la Coalición de la Esperanza, incluido Sergio Fajardo, no representan una opción de cambio para el país y lanzó dardos al gobierno de Iván Duque.

¿Cuál es la principal bandera de su proyecto político?

“La lucha anticorrupción. Para darle un verdadero cambio al país hay que partir desde un cambio estructural en el uso de los recursos que hoy se están robando en Colombia. Tenemos que acabar con la robadera de plata porque el país necesita una estabilización financiera y económica, y eso se logra partiendo desde la lucha contra la corrupción. Por eso decidí tener como eslogan no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.

Usted quiere luchar contra los corruptos, pero es investigado por presunta corrupción...

“Los entes de control están en libertad de investigar todo lo que quieran. En mi contra emprendieron 200 investigaciones diciendo que yo era un ladrón, un atracador. Ya han archivado 162, eso quiere decir que eso era infundado, y todavía tengo 38 a cuestas, pero seguiré demostrando que no me robé ni un peso, ni engañé a nadie ni me aproveche del patrimonio público para darme lujos. Esas investigaciones se van cayendo por sí solas”.

¿Cómo es eso de que iba a cobrar plata por dar avales para sus listas al Congreso?

“Al Estado hay que presentarle una póliza y no la querían pagar. Por eso, yo dije que los que quisieran participar en nuestras listas al Congreso tenían que pagar los costos equivalentes a los desplazamientos para hacer las visitas a los diferentes municipios, eso no lo tengo que pagar yo. Todo se tergiversó cuando dije eso. Yo no necesito que a mí nadie me dé plata porque no soy un vividor de la política”.

Entrando en el tema político, ¿en cuál espectro se ubica?

“El hambre y la falta de educación no son de izquierda ni de derecha, simplemente son necesidades que tiene el Estado que cubrir obligatoriamente. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un colombiano de 76 años que se considera un ‘bebé’ en la política, en la que llevo apenas 44 meses”.

¿Cómo ve a los que se

hacen llamar de centro, como la Coalición de la

Esperanza?

“Esos son los mismos políticos de siempre, que ahora se juntan para sacar un solo candidato y vienen a decir que ellos son los salvadores de Colombia, nunca he entendido eso. Los cinco que están ahí ya han gobernado en diferentes espacios, entonces ¿por qué no actuaron antes y ahora dicen que sí van a actuar? Eso es mentira, vuelven y repiten el proceso porque no están interesados en los ciudadanos”.

¿Y cómo lee la precandidatura de Alejandro Gaviria?

“Fue ministro de Juan Manuel Santos y subdirector de Planeación Nacional de Álvaro Uribe. Es una persona que ya estuvo en altos cargos del Gobierno y no le he visto ninguna posición firme oponiéndose a todos los errores que se han cometido en los años anteriores desde el Ejecutivo”.

Hablemos de Gustavo

Petro...

“Él está recogiendo toda la basura que hay por ahí y que se le arrima pensando que la sumatoria de sus votos más los de toda esa basura que recoja va a sumar un guarismo tal que él cree que va a ganar en primera vuelta. Yo dudo que los colombianos hagan eso”.

¿Con basura se refiere a

las alianzas del Pacto

Histórico?

“Los hechos hablan por sí solos. A Armando Benedetti le dictaron extinción de dominio sobre unos activos inmobiliarios que tenía y el Pacto Histórico lo recibe como un gran personaje, yo no entiendo eso. ¿Será que los colombianos le van a entregar la chequera de la Nación a Gustavo Petro, Roy Barreras y Armando Benedetti? Yo no creo”.

Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa son otros exalcaldes como usted con aspiración presidencial, ¿cómo los ve?

“No miro tanto hacia sus campañas, no me interesa. Yo me enfoco en lo mío, en el reto de hacer cambios desde mi experiencia, yo llevo poco tiempo en la política y tengo una idea de cambio, a diferencia de otros que llevan años y años haciendo política”.

¿Y cree que podría salir un candidato fuerte del Centro Democrático?

“Dentro de ese partido hay una pelea porque todos quieren quedar de candidatos. Hay que dejarlos allá que se peleen, yo no me preocupo por eso. Ellos allá seguro se encargarán de proponerle a los colombianos más de lo mismo”.

¿Cuál es su lectura del Gobierno de Iván Duque?

“Su gobierno ha sido un desastre, no acertó con nada. Yo no dudo de que lo hizo todo de buena fe, con buena intención, pero para gobernar se necesita recorrido, vivencias y él es un muchacho con poca experiencia. Se encontró con la Presidencia de la República y el resultado fue catastrófico”.

¿Qué es lo que más critica?

“Basta con hablar de sus reformas tributarias, esa que iba a meter Alberto Carrasquilla a comienzos de año era mortal, iba a quitarle plata a los ciudadanos y entregárselo a los políticos para que se la roben”.

¿Cree que Duque cambiará algo en los 9 meses que le quedan en el poder?

“No. Solo vea la última que hizo, levantó la Ley de Garantías, eso quiere decir que vienen más convenios interadministrativos, entrega de contratos a dedo, mal diseñados y mal ejecutados. Ellos van a generar caja para comprar votos en las próximas elecciones. Están asustados, tienen temor de perder la Presidencia”