“No es lo mismo un programa nacional que no pasa por el tamiz que le da el territorio, la región, la población que allí habita. Por eso se ideó este tipo de cabildos”, explicó sobre esta nueva etapa en la campaña presidencial del Pacto Histórico.

En dichos espacios llevados a cabo en distintos municipios de Colombia, el Gobierno actual también llevó oferta institucional relacionada con emprendimiento, turismo, cultura, tecnología y más. No obstante, las críticas sobre este programa no han faltado, considerando que los viajes y recorridos no son gratis. Sin embargo, el Gobierno aseguró que estos habían dejado cerca de 8 billones de pesos en inversión en las regiones.

Ahora bien, la estrategia viene desde el mandato de Álvaro Uribe, quien con sus consejos comunales también promovió este tipo de encuentros con la ciudadanía y la cercanía con habitantes de distintos municipios del país.