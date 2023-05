“Hasta la CIDH debe observar este caso”: Petro defiende a conservador que firmó ponencia de la reforma laboral

En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista sostuvo que no ha sido notificado y rechazó la sanción, desconociendo su sustento jurídico y advirtiendo que apelará. Según el congresista, cuando dio su apoyo a la ponencia aún el Conservador –partido recientemente declarado en independencia– no había adoptado decisiones como bancada.

Este jueves, la Veeduría del Partido Conservador determinó que el representante Quevedo –integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes– no solo será investigado formalmente por su actuar, sino que será suspendido durante 3 meses, en los que no tendrá derecho a voz ni voto en el Congreso.

“Eso no tiene sustento porque para la firma de la ponencia de la reforma laboral no se había tomado una decisión de bancada, entonces carece de argumentos. Haremos las respectivas apelaciones y revisaremos el tema. Tenemos toda la razón nosotros porque no hay nada. No sé bajo qué elementos de los estatutos del Partido la veedora hace este proceso”, declaró Quevedo a este diario.