El “eterno” y continuamente fallido debate sobre la reducción del salario y el tiempo de vacaciones de los congresistas vuelve a tener otro round con la llegada del autodenominado “Congreso del cambio”, caracterizado por la dominancia de partidos alternativos y que antes fungían como oposición.

En este cuadrilátero de opinión, la esquina izquierda la ocupa Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá y militante del partido Alianza Verde; en la esquina derecha, su contendor es el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático (CD).

Ambos están a la cabeza de sendos proyectos de ley para reformar el Congreso, que incluyen la reducción del salario (que hoy ronda los $34 millones) y de las vacaciones o recesos legislativos, que actualmente son de cuatro meses.

Aunque esta iniciativa ha naufragado por lo menos en 13 ocasiones en el honorable recinto, es común que cada cuatro años reviva, como un intento de cumplir las promesas de campaña de los recién llegados a las curules.

La polémica saltó al ring por la propuesta que impulsa Juvinao, quien antes de llegar al Legislativo fue una reconocida activista de “Trabajen vagos”, movimiento que denunciaba, entre otras cosas, el ausentismo de los congresistas.

El pasado miércoles, en compañía de tres congresistas del Pacto Histórico, Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, presentó una iniciativa para reformar al Congreso.

Entre los puntos de dicho proyecto está la reducción del salario de los funcionarios, que no se aplicaría en el actual periodo legislativo, sino que –una vez aprobada la norma– empezaría a regir a partir de julio de 2026 e implicaría una disminución a $25 0 $20 millones mensuales.

En cuanto al presente cuatrienio, propusieron un congelamiento del sueldo actual.

Esto quiere decir que la rebaja no afectaría el bolsillo de los proponentes ni de los colegas que se posesionaron hace una semana, una situación que les generó diversas críticas en redes sociales.

A Juvinao algunos internautas le cobraron el hecho de “haberse estrellado contra la realidad”, y de caer en las mismas prácticas de los políticos tradicionales que tanto cuestionó en sus días de activismo.

“En campaña venden una cosa sabiendo que no lo pueden hacer... ese es el problema de la falta de confianza que existe en la política, porque una vez elegidos ya cambian todo lo que dicen en campaña”, le replicó en Twitter la escritora Lucía del Mar (@Lindamlucia).

Y el psicólogo Juan Sebastián Cely (@jusecely) le cuestionó: “Cuando uno vota por ustedes esperaría que eso ya lo tuvieran estudiado y no se hagan elegir con una propuesta que no van a cumplir. En su campaña debió decir que solo iban a congelar salarios y no otra cosa”.