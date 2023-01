Si bien Nicolás Petro no hizo mención a ningún dirigente en particular, el exsenador Gustavo Bolívar señaló que se trataba de Escaf, a quien acusó de hacer campaña por el entonces candidato a la Presidencia Iván Duque en 2018, así como por los Char.

En respuesta, Escaf negó en diálogo con EL COLOMBIANO cualquier tipo de vinculación con los Char y atribuyó las acusaciones de Bolívar a que su candidato en el departamento no ganó. “Todo eso es mentira. Si él tiene alguna prueba de eso que la saque. Yo no tengo nada, absolutamente nada, que ver con ellos. No he participado en política, esta es la primera vez que lo hago. Dar opiniones políticas no es participar en política”.