María José Pizarro sobre chuzadas y salida de Laura Sarabia: “Respaldamos cualquier decisión del presidente Petro por el bien de nuestro proyecto”

La senadora María José Pizarro, una de las grandes escuderas del presidente Gustavo Petro, admite la crisis que rodea al Gobierno tras el escándalo por chuzadas ilegales y el uso indebido del polígrafo que le costó la cabeza a Laura Sarabia y Armando Benedetti. Sin embargo, insiste que debe haber una investigación, que el “gobierno del cambio” se opone a estas prácticas y que debe haber imparcialidad por parte del fiscal Francisco Barbosa. “Actúa como jefe de la oposición”, reclama.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Pizarro la emprende también contra la procuradora Margarita Cabello, dice que toma atribuciones que no le corresponden; niega que el Pacto Histórico esté en confrontación la justicia; defiende el uso que el Presidente le da a Twitter, e incluso, habla de la necesidad de que todos los partidos que componen la coalición se fusionen para lograr unidad.



¿Cuál es su lectura de lo ocurrido con Laura Sarabia y el ahora exembajador Armando Benedetti?, ¿cree que al someter al polígrafo a una trabajadora doméstica hubo algún tipo de abuso de poder o intimidación? “No conozco cuál es el protocolo. Sé por el mismo comunicado que presentó la Policía que se había actuado en el marco de la seguridad por el hecho de ser una persona que tiene alta información a su cargo. Por supuesto que estamos hablando de una mujer de escasos recursos y que muy seguramente toda esta situación le es ajena y puede sentir presión y sentirse abrumada. Pero la verdad prefiero no pronunciarme hasta que finalmente no se sepa qué fue lo que sucedió. De lo que estoy segura, como bien dijo el Presidente, no hay nada que ocultar, las puertas están abiertas para la justicia. Eso sí, sea la oportunidad para decir que es la primera vez en la historia que la Casa de Nariño es allanada por la Fiscalía. Eso me parece aún más preocupante La Fiscalía tiene que adelantar las investigaciones y ojalá lo haga en el marco de la imparcialidad, porque lo que sí ha demostrado el fiscal General es que es muy poco imparcial. Esperamos todas las garantías en este proceso”. ¿Qué decir del episodio de las chuzadas ilegales?, ¿ocurrió algo de semejante gravedad en el “gobierno del cambio”? “Rechazamos de forma contundente cualquier interceptación legal o seguimiento. Este gobierno no conecta con este tipo de prácticas. Hemos sido víctimas de este tipo de situaciones en el pasado. Quienes ordenaron las chuzadas deben asumir las consecuencias y responder. Le pedimos al fiscal que actúe con responsabilidad e imparcialidad. No como jefe de la oposición”. ¿Basta con que el presidente haya retirado de sus cargos a la exjefa de gabinete Laura Sarabia y al exembajador Armando Benedetti? “El jefe de la Dijin tiene que aclarar todos los hechos relacionados con esta interceptación, en términos de fechas que en algunos casos se sobreponen. La claridad en este caso es absolutamente fundamental. Respaldamos cualquier decisión que adopte el Presidente por el bien de nuestro proyecto político, pero por el bien del país”.

Justamente, ante las investigaciones contra varios congresistas del Pacto, acudieron a la CIDH reclamando falta de garantías, pero por parte de la Procuraduría... “La Procuraduría tiene unas competencias, pero hay una sentencia de la CIDH que deja absolutamente claro que no puede destituir personas electas por voto popular. Esta sentencia está siendo claramente irrespetada, pues la Procuraduría carece de esas funciones jurisdiccionales. Mire, por ejemplo, el caso del senador Wilson Arias, a quien le formulan pliego de cargos por hechos de hace más de dos años. Ante estas situaciones nos vemos en la necesidad de solicitar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se protejan nuestros derechos políticos y la voluntad del pueblo que nos eligió. Los integrantes del Pacto Histórico estamos constantemente bajo amenaza. Lo más importante es el principio de separación de poderes porque se estaría actuando más en función de intereses políticos y poniendo la Procuraduría como un órgano de la oposición. Es precisamente lo que sucedió con el presidente Iván Duque y fue lo que nosotros cuestionamos a lo largo de ese gobierno”. Bajo ese argumento, ¿entonces se equivocó la Procuraduría al sancionar al senador Alex Flórez por el bochornoso episodio ocurrido en Cartagena? “El órgano que tiene competencia para investigar a los congresistas y para sancionarlos son las altas cortes: por un lado, la Corte Suprema de Justicia y, en el caso electoral, el Consejo de Estado. Por supuesto no estoy justificando la actuación que él tuvo en Cartagena. Lo que cuestiono es la competencia de la procuradora Margarita Cabello, nada menos que es exministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque. Ella no ofrece garantías para la defensa de los integrantes de nuestra bancada y se toma atribuciones que no tiene”. Mañana el próximo fiscal o procurador puede que tenga alguna cercanía con Petro... ¿no cree que para evitar tanto reparo y suspicacia lo mejor sería cambiar la forma como son elegidas las cabezas de los entes de control? “Si en algo hemos confiado es en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido garantista. Siempre hemos sido respetuosos de los fallos de la justicia. Por supuesto que a uno le puede generar inseguridad que el fiscal sea amigo de infancia y de colegio del expresidente Duque. También la procuradora, que recién en marzo llegó a decir ‘votamos negativamente la ley de paz total’. Eso es una participación indebida en política, además de que se opone de manera reiterada a todas y a cada una de nuestras reformas. Por todo esto sí, se necesita una reforma. Ya hay varias iniciativas legislativas que han andado en este camino. Tenemos que encontrar la mejor fórmula, pero que garantice autonomía y separación de los poderes. No pueden seguir siendo cargos políticos, sino que sean meritorios”. A propósito, con el Consejo de Estado, que anuló la elección del senador Roy Barreras, ¿tampoco sienten garantías? “Hemos dicho, y lo seguiremos afirmando, que respetamos las decisiones de la justicia. Por supuesto en algunos momentos no estamos de acuerdo con ciertas decisiones, pero respetamos las altas cortes. Bajo ningún motivo aceptamos que se presente una especie de ruptura o de confrontación con la justicia. Respetamos la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”. ¿Qué ha pasado con la elección del senador Alexander López, justamente en reemplazo de Barreras? ¿por qué no se ha concretado? “La semana pasada, el presidente encargado, el senador Miguel Ángel Pinto (Liberal) leyó un oficio del Consejo de Estado en el que se informó la fecha en la que se había oficializado la salida del senador Barreras. Ya convocó la elección para este martes y confiamos en que se pueda realizar. Confiamos en que se respeten los acuerdos que se hicieron en el Congreso, porque llevamos ya un largo tiempo con una vacancia absoluta y con uno de los tres poderes de la Nación acéfalo”. ¿A qué atribuyen la demora?, ¿el Consejo de Estado se demoró en notificarlos o internamente hubo alguna intención de entorpecer el proceso? “El Congreso fue notificado el pasado viernes 26 de mayo, a las 5:00 de la tarde. Tendremos que ver qué sucedió porque llevamos un mes en esta situación, que ha sido altamente inconveniente, en especial para los intereses del Gobierno, que está tramitando distintas reformas que se ven afectadas. Tenemos que proteger la posibilidad de que el Congreso pueda realizar su labor. En el último mes el Congreso anduvo a media marcha. Si el presidente Pinto dijo ante la plenaria que el Consejo de Estado les informó del fallo hasta el viernes, pues muy seguramente el senador Roy Barreras habría podido seguir en funciones hasta el pasado viernes. Hay algo que por supuesto tendrá que aclararse. Lo que nos importa es poder continuar con el trámite de las reformas. Hay varios proyectos de ley con mensaje de urgencia que tienen que ser discutidos en las plenarias. De allí la importancia de posesionar cuanto antes a un presidente del Congreso de la República”. Si el Consejo de Estado notificó hasta el viernes 26, ¿entonces no es culpa de ellos? “Repito que no tenemos ningún tipo de contradicción, pelea o enfrentamiento con el Consejo de Estado. Respetamos y acatamos las decisiones de las cortes. El Consejo de Estado tomó una decisión y el Congreso tenía que proceder inmediatamente a posesionar al nuevo presidente. Lo que es inexplicable es que llevemos en esta situación tanto tiempo y tendrá que hacerse una investigación. Pensamos que el Congreso había sido notificado antes”.

¿Qué significó para ustedes la salida de Roy Barreras? Si bien era de los más experimentados, en la bancada lo veían también muy crítico con el Gobierno... “Como senadores nos alerta, porque estamos hablando del presidente de la corporación y esa situación nos ha llevado a todo lo que veníamos hablando. En segundo lugar, el mismo senador Roy Barreras había expresado que se retiraba a más tardar en junio, por todo este proceso tan difícil por el cáncer. Esperamos que se recupere pronto. Lo cierto es que sencillamente el fallo adelantó el momento de su renuncia. Seguimos como bancada unidos y unificados”. El senador López asumirá por un mes largo, ¿qué tanto margen de maniobra puede tener con los tiempos tan ajustados? “Hay retos importantes, como sacar adelante los proyectos de acto legislativo que no pueden entrar en el decreto de extras. Luego, vienen los proyectos con mensaje de urgencia y por supuesto, las reformas: salud y pensiones. Tendremos que mirar los tiempos y la voluntad del Congreso. Los tiempos están justos y este abandono en el que hemos estado no ha contribuido”. Además de salud y pensiones, ¿qué otra reforma debe ir en sesiones extras? “Depende cómo termine ir el trámite de la reforma pensional y a la salud. Esperamos que avance el proyecto de la humanización carcelaria y la adición presupuestal”. ¿Y el de cannabis? La semana pasada tuvieron que suspender la discusión. ¿Les están torpedeando ese proyecto? “Estamos a la espera de que los senadores que no pudieron hacer presencia y que además están a favor del proyecto puedan estar presentes el lunes, cuando continuaremos la discusión. Por ahora, nos mantenemos alertas para sacar adelante esta discusión que tuvimos que aplazar. Es evidente que no hemos tenido quórum y hay malestares que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha alertado”. Siendo usted una de las líderes del petrismo, ¿qué lectura hace del manejo que el Presidente le da a Twitter? “Conocemos un Presidente que desde que era senador y alcalde de Bogotá se comunica con la ciudadanía de manera directa. No veo nada de peligroso en las declaraciones del Presidente. Lo que muchas veces sí veo es una mala comprensión de los trinos y, por lo tanto, escándalos que en mi criterio ni siquiera deberían darse. Acá hay hostigamientos”.

¿No debería haber otro tipo de manejo? Recién la semana pasada una periodista denunció amenazas y hostigamientos por petristas furibundos azuzados por el Twitter del Presidente... “Lo primero es solidarizarme con Camila Zuluaga, quien ha hecho un trabajo juicioso como periodista. La comprendo perfectamente porque yo lo vivo cotidianamente. También recibo amenazas y un hostigamiento desproporcionado en las redes sociales y hasta en mi celular. Es una situación que no debería vivir ninguna mujer en este país. Pero si vamos a hacer un llamado, hagámosle un llamado a todo el mundo y tengamos un momento para hacer una reflexión como país. No es solo un llamado de atención al presidente Gustavo Petro, sino que esto demanda una lectura muchísimo más tranquila de los mensajes que él envía. Tenemos una historia bastante agresiva en las redes sociales. ¿Quién es más que nosotros que hemos sido perseguidos, que hemos sido chuzados y que nos han asesinado? Nos solidarizamos, pero la reacción en las redes sociales no se le puede endilgar al Presidente, sino también a las bodegas y al mal uso. Tal vez sea esta una oportunidad para hacer una reflexión muy importante en este sentido”. ¿Cómo sintieron ustedes la ruptura de la coalición de gobierno con la salida de los conservadores y la U? “Por supuesto hubiéramos querido que la coalición se mantuviera, que no se hubiera dado esa situación tan incómoda de que algunos apoyan, pero no de manera completa las reformas. No es que los proyectos no puedan estar exentos de críticas, pero sí debería haber un compromiso de sacar adelante un programa de gobierno por el que votaron más de 11 millones de personas. Ahora tendremos que avanzar en un tipo de relación diferente, en el que medien relaciones políticas diferentes, pero tendremos que hacer frente y esperar que entre todos podamos poner primero los intereses de los colombianos, por encima de los intereses particulares. Eso es primordial. Tenemos una tradición muy larga de clientelismo y de cooptación de las instituciones públicas, por lo tanto el cambio tiene que materializarse también en una nueva forma en la que se relacionen los poderes públicos”. ¿A raíz de esa ruptura cree que están en peligro las grandes reformas del presidente Petro? “Tendremos que hacer valer un principio nuestro: somos conscientes de que las reformas entran al Congreso de una manera, pero no salen exactamente igual, porque en el trámite hay discusión y debate entre distintas fuerzas políticas. Tenemos la confianza de que al final podremos aprobar las mejores reforma, las que requiere el pueblo colombiano, para acceder de una manera mejor a una salud, a pensiones dignas y a empleo formal, especialmente para la gente joven. En eso es en lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos, así que el diálogo es fundamental y esperemos –yo así lo espero–, que podamos sacar adelante las reformas que estamos planteando”.

Petro dijo que volverá a las calles, en lugar de recurrir al balcón. ¿En qué escenario es más efectivo su mensaje? “He marchado con el presidente Petro muchísimas veces y, así como lo hecho cuando él era senador y después candidato, voy a estar a su lado ahora. Aquí no es una cuestión de preferencia. Cuando ha hablado desde el balcón ha sido una magnífica oportunidad para que los colombianos puedan escucharlo sobre cómo se tramitan las leyes y cómo se están poniendo en ejecución todo lo que estaba dispuesto en el programa. Ahora las centrales han convocado a marchar en favor y en apoyo a las reformas y mi lugar es al lado del Presidente, en el balcón, en la plaza pública, en las marchas o en el Legislativo”. Usted advirtió que el revés para la izquierda tras las elecciones en España dejó una alerta para todo el progresismo, y pidió unidad para los comicios de octubre. ¿Hay división en el Pacto? “Lo que sucedió en España es que las fuerzas políticas progresistas llegaron de manera fragmentada a las elecciones locales y eso se tradujo en una derrota estrepitosa. En Colombia hemos tomado una decisión: que todas las fuerzas políticas vayamos junta y eso nos permitió por primera vez en la historia consolidar la bancada más importante que han tenido las fuerzas progresistas. Todo, con la decisión de deponer diferencias que de facto son casi invisibles para caminar juntos y sacar adelante un proyecto político que es común, así que la gran alerta es a mantenernos en esa unidad. Bajo ninguna circunstancia podemos estar divididos, porque ahí está el retroceso y estaría la derrota. Mi llamado, y así lo hemos dicho, es que no acompañaremos ningún tipo de lista en la que no estemos de manera conjunta todas las fuerzas políticas del Pacto Histórico. Es más, yo he ido mucho más allá y he propuesto la fusión de todos los partidos políticos que componen el Pacto en una sola fuerza para poder garantizar nuestra participación en las elecciones locales y también de cara al 2026”. ¿Ese clamor de unidad no es una muestra de que sí hay divisiones y algunos sectores del Pacto están tirando para su lado? “Pues seguramente hay algunos que están en este momento en discusiones muy fuertes a nivel local, pero mi llamado es a que las fuerzas progresistas, en este caso también de Antioquia, nos mantengamos unidad. Hay discusiones que son difíciles y complejas. No fue sencillo construir unas listas conjuntas al Congreso, pero finalmente lo sacamos adelante y la lección que nos deja esa elección fue que logramos ganar gracias a un gran acuerdo nacional de mantener cohesionadas a las fuerzas políticas que componen el Pacto Histórico”.

¿El llamado es para alguien o algún partido en particular? “Invitamos a las fuerzas a que por favor pongan en primer lugar los intereses de nuestro proyecto político, los intereses del país y que nos mantengamos en unidad. No quiero hacer un llamado en particular, porque ahorita estoy concentrada en las negociaciones con el ELN y con mantener puentes entre las distintas bancadas. No estoy participando en esas discusiones, pero puedo intuir que no son sencillas. Este es un mensaje realmente contundente a mantenernos en el camino de la unidad”. ¿Qué puede hacer el Presidente, por supuesto sin participar en política, para mantener esta unidad? ¿qué le diría usted desde estas páginas? “El Presidente de la República tiene que concentrarse en presidir el Ejecutivo. Esa es la mayor responsabilidad y el mayor reto que tenemos en este momento. Él tiene que concentrarse en eso. El papel ahora de impulsar el Pacto Histórico nos corresponde a quienes hemos construido liderazgos nacionales para poder contribuir en esa unidad. Por supuesto él es el líder natural del Pacto histórico y el mensaje fue claro desde 2022, cuando dijo que todas las listas son cerradas, paritarias y con alternancia. Tenemos que avanzar en la construcción del acuerdo nacional que él defendió en la presentación de listas únicas. No le podemos pedir al Presidente que, además de las inmensas responsabilidades que tiene, tenga que ocuparse de asuntos que tenemos que asumir quienes hoy estamos en posiciones de liderazgo”.