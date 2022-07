El presidente electo, Gustavo Petro, no pasó una buena mañana este miércoles. Luego de comprometerse a cumplir unas citas en su agenda, por recomendación médica tuvo que cancelarlas al amanecer indispuesto. Entre las reuniones que se aplazaron está el encuentro con alcaldes de ciudades principales del país, integrantes de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Sin embargo, a la cita pactada para el mediodía de este 27 de julio no pudo llegar. Se confirmó que no tiene covid-19, pero ¿volverá a faltar al retiro de su partido este 28 y 29 de julio?