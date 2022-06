Gustavo Petro, al menos en el papel, ya se salió con la suya. Bajo el paraguas de un gran acuerdo nacional logró consolidar mayorías en el Congreso y desde el 20 de julio espera hacer uso de ellas para tramitar las reformas que considera son necesarias para que su gobierno tenga éxito y, como él mismo lo ha dicho, sea un proyecto político a largo plazo. Eso sí, esto –al menos en sus palabras– no implica reelección.

Hasta ahora van más de 50 reuniones privadas entre delegados del Pacto y de los partidos Liberal, Alianza Verde, Cambio Radical, ‘la U’, Conservador y del Centro Democrático. Todas con un objetivo común: que se sumen al acuerdo petrista y que, de paso, opten por declararse como colectividades de gobierno o independientes. Si los cálculos salen bien, y no hay sorpresas en estos 24 días que restan para la posesión del nuevo Congreso, es casi un hecho que a falta de formalización solo se quede como contradictor declarado el partido uribista.

Y aunque aún está en construcción el cómo modificar el rubro de renta, el equipo de Petro dejó claro que no se bajará la línea para su cobro. Se mantendría la base de poco más de $38 millones anuales establecida (aplicados deducción y descuentos) para personas naturales que lo pagan. De hecho, el IVA en la canasta familiar –que en un 70% ya está gravada de alguna forma con este rubro– tampoco se toca.

La clave de la tributaria de Petro está en los impuestos de renta y patrimonio y, de acuerdo con su equipo económico, la intención es que la nueva carga impositiva recaiga sobre un grupo no mayor a 5.000 personas que, según sus palabras, son las más ricas y de mayores privilegios. ¿La meta? Recaudar $50 billones anuales, aunque otros cálculos hablan de que el costo del programa de Petro implicaría unos $130 billones.

Y hay un quinto elemento no menor: la elección de Contralor, que se realizará días antes de la posesión presidencial y que –desde ya– sacó del juego a los apadrinados por Carlos Felipe Córdoba, actual titular del organismo: este será el primer pulso de poder en la era Petro. Y se le debe sumar la configuración del Nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual el Pacto ya tiene aseguradas 3 de las 9 sillas.

Para la de salud, que este diario confirmó aún no termina de convencer del todo, el punto álgido está en cómo acabar la intermediación en la prestación de servicios, lo que implica eliminar o sacudir a las EPS. Y para la última, que sería una apuesta que intentó en su momento Juan Manuel Santos, la clave está en los acercamientos que se plantean con grupos ilegales que buscan ser desarmados y desmovilizados; ya hay gente trabajando en ellos.

En la Cámara, si la jefatura de la corporación no se la dan a los liberales (que la reclaman como parte de los acuerdos y por ser la bancada mayoritaria en esa instancia), se la darían a la Alianza Verde. Ahí suenan con fuerza Katherine Miranda y David Racero; la primera ya tiene el guiño clave.

Además, de acuerdo con Ricardo Bonilla –quien viene asesorando al presidente electo en materia económica desde hace más de una década–, se eliminarán beneficios para ingresos altos como los contemplados en ahorros a pensiones voluntarias que generan descuentos en el impuesto a la renta. Incluso, en este rubro, pero en lo referente a empresas, se busca que las declaraciones no incluyan activos ni gastos ajenos al objeto del negocio, como viviendas, vehículos o, entre otras, afiliaciones a clubes.

“Lo que les vamos a pedir es una inversión no en la propia empresa, sino en la sociedad. (...) La reforma tributaria no puede gravitar sobre la comida de la gente, sino que tiene que gravitar sobre los privilegios de las personas”, aseguró Gustavo Petro.

2. Revolcón agrario, ¿sí es posible?

Hay un punto clave en el acuerdo de paz que no se tramitó durante los cuatro años del Congreso saliente. Se trata de un acápite del punto uno de lo pactado en La Habana con las Farc y que ahora Petro busca desarrollar: la reforma rural.

El mandatario electo y su equipo de empalme ya lo esbozaron y buscan que el eje sea la industrialización del campo teniendo, según ellos, al campesino como socio fundamental. Y la razón está en cifras del Gobierno de Iván Duque: de acuerdo con el Dane, el año pasado la pobreza multidimensional en el campo era de 31,1%, mientras en las ciudades era del 11,5%. Para este trámite están buscando generar mayorías en las comisiones Quintas de Cámara y Senado, por donde se desarrollan estas iniciativas.

Lo que le dijeron a EL COLOMBIANO fuentes del entorno de Petro es que se están consultando a todos los partidos, y a asesores externos –uno es Jorge Garay–, para saber de qué forma se lleva a la empresa hasta las zonas rurales para frenar el éxodo campesino hacia cascos urbanos. Lo que se busca es garantizar el pago de precios justos por los productos que siembran, que haya forma de transportarlos y que sientan que sí hay ganancias.

Un eje fundamental, pero que aún está en análisis, es determinar la viabilidad de imponer precios base, lo que cambiaría las dinámicas porque en la actualidad es el comprador, generalmente una cadena o firma grande, la que le dice al campesino productor cuánto le va a pagar. Si eso cambia, según el ecosistema petrista, habría distribución de riqueza en el campo.

Además, habría cargas impositivas nuevas y diferenciales para productos importados, que suelen ser más baratos que los nacionales. Lo que se quiere es que se les dé prioridad a los alimentos sembrados en Colombia y, de paso, que el campesino reciba más dinero por ellos.

Un ejemplo es el maíz, que llega en gran medida del exterior pese a ser fácilmente producible en territorio nacional. Según Fenalce, el año pasado se importaron 5’654.325 toneladas de maíz: el 68% de Estados Unidos, el 19,22% de Argentina y el 12,44% de Brasil.

3. El incierto futuro que tienen las EPS

Petro quiere reforma de la salud; incluso, en su programa de campaña está explícito. Pero en su entorno no están del todo convencidos por el costo político y social que podría desatar.

La razón es que para el grueso de la ciudadanía no es claro que si bien es un médico quien generalmente atiende, lo hace en una institución prestadora de servicios de salud (IPS) luego de que una entidad promotora de salud (EPS) ha intermediado en el proceso. Y lo que plantea Petro es ponerle punto final a esa intermediación, algo que implica reformar a fondo a las EPS o acabarlas para que el usuario vaya directamente a la prestación del servicio.

Eso implicaría que la Adres, entidad oficial que centraliza los recursos del sector salud para su distribución, les gire directamente a los prestadores del servicio, lo que –a juicio del petrismo– rompería un punto de corrupción que, en promedio, ha generado deudas con el sistema por más de $18 billones.

Pero, además, el mandatario electo busca reformar la Ley 100 para que el sistema sea preventivo y no reactivo, aunque siempre ha evitado referirse al reconocimiento que tiene Colombia en cuanto a cobertura en salud, que llega a más del 95 por ciento de su población pese a sus dificultades y deficiencias. De hecho, hay dudas sobre su intención de asegurar a la gente a través de secretarías de salud, porque no es claro si podrán administrar los recursos del sistema y si tienen o no la capacidad de atender la demanda.