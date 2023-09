Si bien Petro reconoce que Benedetti, “tuvo un papel protagónico (en la campaña) y hay que reconocerlo”, también soltó frases duras como que lo asustan los celos por el poder de Benedetti: “Ahí lo que hay es una pelea entre Benedetti y Laura, un tema de celos de poder que a mí me asusta, no soy yo lo que desata eso, es el poder”.

No contento con eso, Petro dice que en los escandalosos audios entre Benedetti y Laura Sarabia, Benedetti estaba “alterado”, que “en medio del trago” lo expresa presionando y como si fuera poco insinúa que tiene celos: “Él ve a la gente que ha estado con él, como Roy y Prada, en sitios de decisión (...) en realidad lo que hay es un problema de celos”.

Si bien el presidente Petro dijo en la entrevista que Benedetti seguía siendo su amigo, sus otras respuestas parecen expresar algo diferente. De todas maneras, teniendo en cuenta que el exembajador ha dicho tener secretos de la financiación de la campaña, es posible que el presidente Petro lo siga teniendo de su lado.

No hay que olvidar que la Corte también está investigando a Benedetti por presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, por los audios en los que el exembajador habla del ingreso de $15.000 millones de forma irregular a la campaña de Petro, con la exjefa de Gabinete de la Presidencia y pronto directora del Departamento de Prosperidad Social.

Y la tercera noticia, tiene que ver con que la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, y la mamá de esta, Adelina Covo, publicaron unos inquietantes mensajes en sus redes sociales.

Mientras Guerrero publicó, el 19 de agosto, en X un dibujo en el que dice “cuando alguien te quiere... no te pega... no te grita... no te cela... no te maltrata... no te humilla...”; su madre Adelina Covo publicó otro trino el 29 de agosto que decía: “¿Qué opinan ustedes de una lacra, de una escoria social, que amenaza a la esposa con echarle ácido en la cara? ¿Eso no es peor que lo del señor del fútbol de España?”.