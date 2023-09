“No me siento bien anímicamente para atender entrevistas. Hoy no tengo la fortaleza”, responde la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) consultada por EL COLOMBIANO. Hace 15 días fue señalada de orquestar una supuesta “jugadita” en el Congreso para sabotear la reforma a la salud. Su nombre quedó en entredicho y una jauría virtual se encargó de insultarla y difamarla.

La comidilla de las redes sociales hoy es la representante Juvinao, quien ha venido formulando sendos cuestionamientos a la reforma a la salud –aun cuando su partido hace parte de la coalición de gobierno–, y a quien le apareció una polémica grabación en la que admite que, tras dos periodos en la Cámara y otros dos en Senado, se quiere ir a “a una isla frente al mar y descansar. Y no saber nada más de este país”.

No le rehuyen al debate. Están dispuestas a dar la discusión y dar el debate público en defensa de sus ideas. Con lo que no pueden, insisten una y otra vez, es con las jaurías que –echando mano de todo tipo de agravios–, las maltratan, las denigran y acaban con lo que han cuidado por años: su honra y buen nombre.

Según denunció la congresista, detrás de la filtración del audio se encontraría la fiscal Angélica Monsalve, a quien acusó de divulgar un contenido privado e íntimo, supuestamente con el fin de congraciarse con el presidente Gustavo Petro para ser ternada al cargo de fiscal general. “Hace dos semanas alguien me llamó. Me dijo que me estaban preparando un ataque durísimo y están esperando que sea en los días del trámite de la reforma a la salud”, manifestó a este diario.