La proximidad de las elecciones regionales de octubre ha llevado a que se empiecen a destapar las cartas de los interesados y en el caso de Bogotá, hay un nombre de peso de la política de la izquierda que está pensando en aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Se trata del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien a comienzo del año consolidó junto al excandidato presidencial Sergio Fajardo la creación del partido político Dignidad y Compromiso, y con el cual esperan participar en las elecciones de alcalde, gobernador, concejales, diputados y ediles.

Robledo sostuvo que “en Dignidad y Compromiso hemos llegado a la conclusión que lo mejor para Bogotá, para los bogotanos, es que nuestro partido tenga un candidato propio para la Alcaldía, porque nosotros somos la tercera fuerza de la política nacional, no somos de los que han gobernado a Colombia ni de los que la están gobernando”.

Consideró además que en Dignidad y Compromisos son capaces de lograr acuerdos con otros sectores para un gran proyecto de unidad por la ciudad.

“Estamos en condición de hacerlo, somos una fuerza de probada integridad, siempre preocupados por lo mejor para Colombia y porque somos capaces de unir los intereses de los sectores populares sin peleas de perros y gatos”, sostuvo.

“No he descartado la idea, la estoy reflexionando”, dijo el exsenador quien precisó que Sergio Fajardo declinó la postulación en tal sentido y le pidió que él fuera el aspirante formal del partido.

“Quiero hacer una serie de consultas para tomar cualquier decisión. No la he tomado porque en esto hay que ser responsable, estoy oyendo opiniones, a quiénes les interesaría, cómo integrar un equipo, no es solo llegar a la Alcaldía, sino llegar con una fuerza muy importante al Concejo de Bogotá”, explicó, señalando que su anuncio definitivo lo haría en esta misma semana.