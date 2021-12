El “madrazo” de Robledo y otros congresistas a los que el micrófono dejó en evidencia

Estos son algunos de los momentos en los que los congresistas se metieron en aprietos por no percatarse de que los estaban escuchando.

Los insultos de Name a la izquierda

En abril, quien estuvo en el ojo del huracán fue el senador Iván Name, de la Alianza Verde. En una plenaria que se realizó de forma virtual, el congresista dejó abierto el micrófono de su computador, por lo que sus compañeros lo escucharon lanzar una serie de insultos en contra de sus colegas.

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, llamó al parlamentario de Comunes, Carlos Lozada, este le respondió, pero segundos después se escuchó: "Cacorros", al tiempo que en la pantalla aparecía una foto de Name, lo que lo dejó en evidencia.

Eljach omitió la intervención de Name. Sin embargo, Name volvió a interrumpirlo accidentalmente, esta vez para criticar a la izquierda y a la “extrema derecha”. "Esa gente de la izquierda está una mierda. Como todos los de la extrema derecha, todos esos uribistas, otra mierda", dijo.

Tras el comentario, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, le respondió: "Muchas gracias senador Name pero cierre el micrófono", pero este no lo escuchó y siguió hablando: "Nosotros en la mitad casi mierda también, porque no hay nada".