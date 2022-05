Luego de su para obligada por el posible plan para asesinarlo, Gustavo Petro reapareció este jueves en la plaza pública. El candidato del Pacto Histórico habló desde Cúcuta del restablecimiento de relaciones con Venezuela.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso”, fue el comentario del aspirante presidencial en medio de escudos de protección en la plaza pública de la Ciudadela Juan Atalay.

“Yo no veo alternativa para Cúcuta, si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, añadió el todavía senador Petro.

La reaparición del candidato en plaza pública fue también el estreno del refuerzo que el gobierno nacional hizo de su esquema de seguridad tras las amenazas de un posible plan, de la banda “La Cordillera”, para atentar contra su vida.

En la tarima Petro estuvo custodiado por escudos de acero y, bajo su camiseta del Cúcuta Deportivo, se le notaba un chaleco antibalas.

“Lástima que un candidato a la presidencia tenga que hablarle así a la gente. Pero nada evitará que Petro siga llenando las plazas del país. El cambio es imparable”, fue el comentario de Armando Benedetti, jefe de la campaña del Pacto.