Por otro lado, el exalcalde de Bucaramanga no daría un paso al costado porque está de tercero en encuestas y encima del candidato paisa. Renunciar a esa popularidad no parece una idea que contemplaría el ingeniero, desde cuya campaña le han dicho a este medio que de ninguna manera ha considerado bajarse y que sí recibiría con brazos abiertos a Fajardo si este se le quisiera unir.

Una persona cercana al exrector de Los Andes señaló que no ha hablado con Petro y que todo lo que se dice es una especulación. No obstante, a personas como Roy Barreras y, sin duda, Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña del Pacto, les gusta su nombre y no es difícil pensar que algo podría suceder, tanto en una eventual segunda vuelta –cuando Gaviria ya no deba acompañar a Fajardo– o en caso de que Petro gane la Presidencia.