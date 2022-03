Esto quiere decir que los quince precandidatos podrán terminar de reportar la información sobre los gastos en propaganda, eventos y más, de la misma forma que de las donaciones, dineros propios y más formas de financiación en dos meses. Aún así, casi todos han reportado algunos de estos datos. Hasta el momento, en el software de Cuentas Claras reposa información de trece de ellos, mientras otros dos no han registrado cómo están sus alcancías.

Le sigue Enrique Peñalosa, precandidato del Partido de La U y miembro del Equipo por Colombia, con $125.921.561 en gastos reportados, aunque no ha registrado dinero de ingresos hasta ahora. Después aparece, Aydeé Lizarazo –avalada por el partido cristiano Mira y precandidata de la misma coalición del exalcalde–, quien ha reportado $289.662.249 en gastos e ingresos por $528.941.658.

La reposición

Como pasa también en las elecciones legislativas, en la primera y segunda vuelta, las consultas de coaliciones generán reposición de votos. Los precandidatos que alcancen al menos el umbral de 4% de sufragios válidos, recibirán $6.372 por cada uno.

Por ejemplo, Gustavo Petro recuperaría lo gastado en su campaña –de acuerdo con sus reportes hasta ahora–, si consigue 592 mil votos válidos en la consulta, siempre y cuando alcance el mínimo del 4%.

De no lograrlo, al igual que los demás candidatos, no tendría derecho a la reposición y, por lo tanto, se vería obligado a asumir dichos gastos por su propia cuenta. Algo así le pasó hace cuatro años a Humberto de la Calle, quien terminó haciendo una Vaki para recuperar la plata que no pudo por reposición de votos