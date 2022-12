Gobierno Petro se enreda con policías como gestores de paz

Sin embargo, hay una condición para que un preso reciba ese estatus: debe hacer parte de una organización social y humanitaria. Y aquí comienza el enredo. No solo resulta difuso determinar si la Primera Línea –cuyos integrantes están investigados por delitos como homicidio o tortura– cabe en esa categoría, sino que la Policía no podría encasillarse allí por ser una institución estatal y no un ente comunitario.