“Al Meta no viene a insultar mujeres”: gobernadora responde a madrazo del minsalud

El insulto lo dijo para quejarse de que, supuestamente, el hospital estaba remitiendo los pacientes a otros lugares para no atenderlos ahí.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, reaccionó a la actitud grosera que tuvo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, con la gerente de hospitales del Meta, María del Carmen Rodríguez, y que quedó registrado en un video que se compartió en redes sociales. El hecho se registró en Puerto Gaitán cuando el funcionario le dijo a la gerente del ESE Departamental del Meta, María del Carmen Rodríguez: “Ojalá le tocara a usted, que se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa... y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá”.

Si bien las funcionarias que aparecen en el video no le responden nada al ministro, la gobernadora Cortés rechazó el maltrato contra las mujeres por parte de Jaramillo.

En el mismo mensaje, Cortés expresó: “no, ministro, al Meta usted no viene a insultar mujeres y a amenazarlas. No se lo vamos a permitir. Lo que ocurrió es la típica conducta de maltrato de los hombres que insultan y agreden a las mujeres ‘por su bien’ y luego les llevan obsequios”.

“Como mujer y defensora de nuestros derechos, debo elevar mi más enérgica voz de protesta. No tiene ninguna justificación hablarle así a una mujer utilizando su posición de poder; tampoco a intimidarla y menos a desearle que ojalá se enferme y la tengan que mandar lejos de su tierra y de su familia”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter) la gobernadora.

“Mientras esto no ocurra, no tiene ningún derecho de señalar a las personas como ladronas y asegurar actos de corrupción. Usted, como nosotros, es un funcionario público, no el dueño de la moral y los principios”, apuntó la gobernadora.

Finalmente, Rafaela Cortés expresó su solidaridad con la gerente de la ESE y expresó: “qué situación tan difícil, ministro”.