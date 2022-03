Federico Gutiérrez respondió si es o no el candidato del Centro Democrático y Álvaro Uribe durante el gran debate presidencial que organizan EL COLOMBIANO y Red Más Noticias, en alianza con los diarios Vanguardia, El Universal, El Heraldo y El País.

El exalcalde de Medellín y ahora candidato a la Presidencia por el Equipo por Colombia afirmó que los que dicen que él representará los intereses del uribismo, en un eventual gobierno suyo, están “obsesionados”.

“Yo soy el candidato de la gente. Esto no es de izquierda, derecha o centro. A mí me apoyó gente del Centro Democrático, pero también del partido Verde. La invitación ahora a todos los colombianos es que me acompañen”, aseguró.