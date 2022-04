La docente Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, dio por hecho que el exalcalde de Bucaramanga irá solo a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo y desestimó la posibilidad de que descarte su aspiración para unirse al también candidato Sergio Fajardo, quien lo ha buscado para entablar diálogos.

Castillo habló con EL COLOMBIANO y negó que Hernández enfoque su campaña solo en Santander. Aseguró que también se enfocan en otros departamentos como el Valle del Cauca. Además, planteó que no contemplan todavía un apoyo a Gustavo Petro en segunda vuelta.



¿Qué tiene Rodolfo Hernández que usted vea que no tienen los demás candidatos?

“Primero, como yo no soy de partidos y no pertenezco a ninguno, es una oportunidad de transformación para el país, una oportunidad diferente. A mí me enamora escuchar al ingeniero Rodolfo Hernández, ver el programa, encontrar luz roja, encontrar esos pilares básicos en su vida. En la carrera política de Rodolfo como alcalde había pilares como el desarrollo”.

Da la impresión de que usted sale más a hacer campaña que Rodolfo Hernández, por lo que se ve en redes; incluso, usted atiende más a medios de comunicación. ¿Por qué toma ese liderazgo en la calle y no directamente el candidato?

“Evaluamos y decimos qué medios atiende el ingeniero y qué medios atiendo yo. Cuando voy a las regiones encuentro esperanza, pero viene una etapa fuerte de campaña y Rodolfo tiene una ruta para la región, él va a estar en las comunidades, en algunas regiones del país. Yo estaré compartieron el contenido programático, lo que vamos a hacer. La gente necesita ser escuchada”.

A parte de los Santanderes, ¿en qué regiones ustedes han identificado que podrían dar un golpe de opinión y conseguir una votación destacada para las elecciones?

“Hay unos canales, hablamos de Santander, del Norte y del Sur, tenemos seguidores en Boyacá, Cundinamarca. Uno empieza a acercarse y las comunidades lo empiezan a llamar, tenemos oportunidades en departamentos como el Cauca y ciudades como Cali”.

Se ha hablado de una posible alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo para consolidarse como opción fuerte en la primera vuelta. ¿Usted qué opina de que se dé esa alianza entre los dos candidatos?

“En estos momentos no estamos contemplando ninguna alianza porque nosotros para llegar a tener el aval para la candidatura se hizo un proceso de firmas con los colombianos, fueron más de 1,8 millones de firmas recaudadas y eso es lo que los colombianos esperan y depositaron la confianza en Rodolfo Hernández. Por eso, no vamos a hacer ninguna alianza. Se conversa, por supuesto, pero lo hemos dicho que todos son bienvenidos a la campaña nuestra, pero en este momento no está contemplada una alianza”.

Del lado de Fajardo se ha dicho que la puerta está abierta para una unión. ¿Ustedes lo contemplarían o definitivamente cierran la puerta para que se haga una alianza?

“Estamos completamente convencidos de que en este momento no lo haremos”.

El candidato tiene un proceso ante la Fiscalía por la contratación de basuras mientras fue alcalde de Bucaramanga. ¿Ese caso qué tanto puede afectar la imagen de Hernández para la primera vuelta?

“Él ha sido muy claro con sus posiciones frente al caso y sabe que está implicado, él mismo ha ido a presentar sus declaraciones. Está generando todo un proceso respetando sus pruebas y evidencias, y el tiempo lo dirá, y la decisión de la justicia lo dirá en su momento oportuno. Como él mismo lo ha manifestado en diferentes espacios, no tiene nada que deber, él va a asumir la responsabilidad. Hay claridad y yo creo que lo más importante es que él lo está afrontando directamente. Eso es un compromiso que tiene el país con él”.

Usted es de las pocas mujeres que es formula vicepresidencial este año, un contraste con lo que teníamos hace 4 años, que era seguro que tendríamos una mujer vicepresidenta. ¿Cómo está viendo la participación de la mujer para esta contienda, tanto en lo que se vio para el Congreso como en lo que se perfila para el 29 de mayo?

“Lo que se evidencia es un posicionamiento de la mujer en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo educativo, porque hay mujeres rectoras de universidades. Lo que estamos viendo es ese posicionamiento de la mujer, donde ha tenido muchas oportunidades.

Lo mismo ocurre ahora en la candidatura con la participación de las mujeres, y eso me parece fundamental, que las mujeres que tomamos decisiones por nuestro futuro, que nos hemos formado, que hemos tenido hoy la oportunidad para contribuir al país somos líderes y ahora tenemos la oportunidad de ser formulas vicepresidenciales y hemos asumido ese reto, y ese compromiso por el desarrollo y transformación del país”.



En este momento los que puntean son Gustavo Petro y Francia Márquez, y Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara. ¿Apostarían a la segunda vuelta por Petro, en caso de que pueda darse un mano a mano con Gutiérrez?

“Esperemos porque nosotros estamos enfocados apostando por la primera vuelta”