En todo caso, Rodolfo Hernández ha dicho que decidió no pagar el rescate porque en el pasado ya había entregado dinero a un grupo armado a cambio de la liberación de su padre, Luis Jesús Hernández . La teoría que ha divulgado el candidato es que esta fue asesinada, aunque jamás encontraron su cuerpo.

El grupo terrorista escribió en su comunicado que no descarta que alguna banda “en complicidad con los organismos de inteligencia, como ha ocurrido en otras ocasiones, se haya comunicado utilizando el nombre del ELN para exigir dinero por su liberación”.

Pero la versión del ELN es contraria a la del ingeniero, pues ese grupo sostiene que “ninguna de nuestras estructuras en la región tiene responsabilidad directa ni indirecta en este caso, es falso que ella hubiese desaparecido o muerto en manos del ELN ; nunca nos comunicamos con Rodolfo Hernández para solicitar dinero por su liberación porque ella no estaba con nosotros, ni teníamos informaciones al respecto”.

En la más reciente de esas conversaciones con la cadena internacional CNN el candidato aseguró que entró a la política para “ver cómo se corregía, porque yo sé que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron el sector campesino y que el gobierno de la época no atendieron. Al no atender, como siempre que no atienden a los pobres, miren lo que incubó: 250 mil muertos”.